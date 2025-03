Rada slovenských exportérov vyzýva na riešenie obchodného sporu s USA, boja sa poškodenia ekonomiky

Rada slovenských exportérov (RSE) nesúhlasí so zavedením ciel zo strany USA na dovoz ocele a hliníka z Európy. Ako uviedol pre agentúru SITA predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek, nové clá zo strany Spojených štátov obmedzujú exportný potenciál slovenských firiem a priemyslu.

Slovenskí exportéri vyzývajú na zahájenie rokovaní na národnej aj európskej úrovni s partnermi v Spojených štátoch amerických s cieľom predísť obchodnej vojne a následnej eskalácii, ktorá môže viesť k ďalším reštriktívnym opatreniam v oblasti medzinárodného obchodu.

„Nemali by sme sa nechať zmiasť štatistikami o tom, koľko ocele alebo hliníka priamo vyváža alebo nevyváža slovenský priemysel do USA. Kontext týchto ciel je a bude širší, toto nie sú dobré správy ani pre EÚ ani pre slovenskú ekonomiku, ktoré sa prepadávajú v rebríčku globálnej konkurencieschopnosti. Navyše máme členské spoločnosti, ktoré podnikajú v oblasti metalurgie, vyvážajú hliník do USA nielen zo Slovenska, ale aj zo svojich dcérskych spoločností napríklad v Kanade, preto je ten kontext ciel a súvisiacich reštrikcií potrebné vnímať v širších súvislostiach,“ zdôraznil Parízek.

Slovenskí exportéri podporujú úsilie Európskej komisie, menovite eurokomisára Maroša Šefčoviča, ktorý je poverený vyjednávaním s USA a aktívne sa zasadzuje o diplomatické riešenie vznikajúceho obchodného sporu.