Trump zavádza vysoké clá na dovoz áut, odborníci varujú pred dopadmi na Slovensko - VIDEO

aktualizované 27. marca, 14:50

Spojene štáty uvalia od 3. apríla 25-percentné clá na import automobilov. Oznámil to v stredu americký prezident Donald Trump pri podpise nariadenia v Oválnej pracovni.

Nové clá sa budú týkať zahraničných osobných automobilov a ľahkých nákladných vozidiel. V priebehu najbližšieho mesiaca sa clá uplatnia aj na kľúčové automobilové diely. Najnovšie clá sa pridajú k už existujúcim.

Politické zlomenie ekonomických zákonov

Exminister zahraničných vecí Ivan Korčok kritizuje tento krok ako pokus politicky zlomiť ekonomické zákony, ktorý negatívne ovplyvní americkú aj európsku ekonomiku a vzdiali USA od Európy.

„Je to chyba, ktorú zaplatia spotrebitelia,“ uviedol Korčok. Varuje, že clá sú zlou správou aj pre Slovensko, ktoré by malo práveže posilniť svoju pozíciu v rámci EÚ.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Negatívny vplyv na trh práce

Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák upozorňuje, že americký dopyt je pre Slovensko významný. Clá podľa neho zasiahnu najmä automobilový sektor, ktorý tvorí veľkú časť slovenského exportu do USA. Ďalší z negatívnych vplyvov na našu ekonomiku príde cez spomalenie ekonomík našich obchodných partnerov, najmä Nemecka.

Horňák odhaduje, že rast slovenského HDP by mohol byť nižší o 1,5 percentuálneho bodu na horizonte troch rokov. To prinesie stratu miliárd eur v exportoch a zvýšenie nezamestnanosti. „Prinesie to negatívny dopad aj na trh práce v podobe nárastu nezamestnanosti o niekoľko desatín,“ myslí si analytik.

Navrhuje diplomatické riešenie situácie, pričom EÚ by mohla ponúknuť USA odstránenie dovozných bariér a zvýšenie nákupov amerických produktov. Ak diplomacia zlyhá, EÚ môže zvažovať odvetné clá, ktoré by zasiahli americkú ekonomiku.

Zavedené opatrenia môžu negatívne ovplyvniť aj USA, keďže očakávané protiopatrenia a nárast cien vstupov znížia konkurencieschopnosť amerických vozidiel na globálnych trhoch. „Rozpútanie obchodnej vojny uškodí všetkým stranám konfliktu, preto by malo byť naozaj poslednou možnosťou,“ dodal Horňák.

Aká bude reakcia amerického spotrebiteľa?

Trumpov krok ostro skritizovala aj Európska únia. Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie, vyhlásila, že bude brániť ekonomické záujmy bloku, pričom zároveň sa usiluje o diplomatické riešenie situácie.

„Aj keď sa zatiaľ nezaviedli clá celkovo na produkty z Európskej únie, export automobilov do Spojených štátov tvorí takmer celý slovenský export do tejto krajiny,“ skonštatoval analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.

Konkrétne 76,4 percenta celkového vývozu do USA predstavovali podľa jeho slov hotové automobily, ďalších 1,6 % tvorili automobilové súčiastky a 3,64 percenta vývoz pneumatík. Náš export do tejto krajiny je tak výrazne ovplyvnený a predstavuje viac ako 6 miliárd eur, teda 4,6 percenta Slovenského HDP.

Zatiaľ je však podľa Nemkyho ťažké predpovedať reakciu amerického spotrebiteľa. „Keďže Slovensko vyváža prevažne luxusnejšie automobily, citlivosť amerického spotrebiteľa na ceny môže byť v takýchto prípadoch nižšia. Avšak 25-percentný príplatok by mohol byť pre mnohých spotrebiteľov neakceptovateľný,“ dodal Nemky.

Burza na Wall Street zaznamenala pokles

Kanadský premiér Mark Carney označil Trumpove opatrenia za „priamy útok“ na kanadských pracovníkov a avizoval štvrtkové zasadnutie vlády, na ktorom sa bude diskutovať o možných odvetných krokoch.

Na Trumpov krok reagoval aj jeho spojenec a šéf Tesly Elon Musk, ktorý povedal, že dopady na náklady jeho automobilky „nebudú zanedbateľné“. Japonsko zvažuje odvetné opatrenia, zatiaľ čo Južná Kórea prijíma núdzové opatrenia na podporu svojho automobilového priemyslu v reakcii na nové clá.

Biely dom však dodal, že vozidlá a automobilové diely dovážané na základe obchodnej dohody USA, Mexika a Kanady (USMCA) môžu mať nárok na nižšiu colnú sadzbu v závislosti od amerického podielu vo výrobe. Burza na Wall Street zaznamenala pokles už pred Trumpovým stredajším vyhlásením, pričom akcie najväčšej svetovej automobilky Toyota klesli o viac ako tri percentá.

Slovensko sa ocitá na pokraji ekonomického kolapsu

„Toto už nie je sranda, čo sa tu deje. Slovensko sa ocitá na pokraji ekonomického kolapsu,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling. Rozhodnutie k clám sa dotkne podľa neho obrovskej masy ľudí na Slovensku. „Som zvedavý, ako koaliční poslanci, ktorí tak chválili Trumpa a jeho politiku, ako toto budú vysvetľovať ľuďom,“ dodal Gröhling.

Podpredseda SaS a tímlíder strany pre verejné financie Marián Viskupič zdôrazňuje potrebu prijať fakt, že clá sa zavedú, čo spôsobí výpadok exportu a ziskovosti, a tým aj nižšie príjmy do štátneho rozpočtu.

Navrhuje hľadať úspory na výdavkovej strane štátu, aby sa zabránilo zvýšeniu deficitu verejných financií. Dôležité je tiež podporovať slovenský priemysel a znižovať byrokratické prekážky. Na úrovni EÚ by sa malo rokovať o znížení ciel a vyhnúť sa odvetným opatreniam.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Robert Fico úplne zaspal

Predseda strany Demokrati Jaroslav Naď kritizuje vládu Roberta Fica za nedostatočné kroky na ochranu slovenských záujmov a varuje, že automobilový priemysel, ktorý tvorí 13 % HDP, môže skončiť na kolenách.

Bývalý predseda vlády a podpredseda Demokratov Eduard Heger vyzýva na okamžité kroky zo strany premiéra Fica a eurokomisára Maroša Šefčoviča na ochranu slovenskej ekonomiky. „Robert Fico úplne zaspal, mesiace sa venuje pre Slovensko nepodstatným veciam a to najdôležitejšie, automobilový priemysel, chrbtovú kosť našej ekonomiky, opäť ignoroval,“ uviedol Heger.

Sakovej ministerstvo komunikuje s partnermi v EÚ

„Ministerstvo hospodárstva aktívne komunikuje s partnermi v EÚ a podporuje spoločné riešenia,“ uviedla na sociálnej sieti ministerka hospodárstva Denisa Saková. Rokovania za Európu viedol Maroš Šefčovič, ktorý bol viackrát v Amerike a hľadal možnosti, ako sa vyhnúť obchodnej vojne.

„Podpora inovácií, hľadanie nových trhov, nižšie ceny energií sú hlavné priority v oblasti nášho automobilového priemyslu. Kľúčový však bude postoj Európskej komisie v tejto situácii a užšia koordinácia medzi členskými štátmi,“ uviedla Saková.