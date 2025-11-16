Rodová nerovnosť v odmeňovaní na Slovensku pretrváva, najväčšie rozdiely sú vo finančnom poradenstve

Mzdová nerovnosť medzi mužmi a ženami zostáva výrazným problémom na slovenskom pracovnom trhu. Podľa najnovšej analýzy portálu Platy.sk, zameranej na príležitosť Európskeho dňa rovnakého odmeňovania, sú najväčšie rozdiely viditeľné najmä v oblasti finančného poradenstva, poštových a kuriérskych služieb a bankovníctva.
Výrazné rozdiely v odmeňovaní spôsobuje viacero faktorov. Ženy čelia zníženým príležitostiam na manažérske posty, zriedkavo sa dostávajú do vedenia firiem a často pracujú v oblastiach s nižšími platmi. Kariérne prestávky v dôsledku starostlivosti o deti a diskriminácia v prijímacích procesoch tiež prispievajú k nižším zárobkom žien.
Rozdiely sú v stovkách eur
V sektore finančného poradenstva predstavuje priemerný mesačný plat mužov 2 723 eur, zatiaľ čo ženy zarábajú v priemere iba 1 893 eur, čo znamená 30 % rozdiel v prospech mužov. Podobná situácia je aj v poštových a kuriérskych službách, kde ženy zarábajú o 28 % menej než muži (1 120 eur oproti 1 573 eur). V bankovníctve a právnických firmách majú ženy o 28 % nižšie platy v porovnaní s mužmi.
Jedinou výnimkou je sektor vodného hospodárstva a dodávky tepla, kde ženy zarábajú v priemere o 4 % viac než muži – rozdiel je približne 70 eur v prospech žien.
Pomôcť má smernica Únie
Veľkosť firmy nemá zásadný vplyv na percentuálnu mzdovú nerovnosť. V menších firmách s do 10 zamestnancami je rozdiel medzi platmi mužov a žien 22 %, pričom muži zarábajú priemerne 1 694 eur a ženy 1 315 eur. V najväčších podnikoch s viac ako 1 000 zamestnancami ženy zarábajú o 21 % menej, pri platoch 2 305 eur (muži) oproti 1 814 eurám (ženy).
Na zníženie mzdových rozdielov medzi mužmi a ženami má prispieť smernica Európskej únie o transparentnom odmeňovaní, ktorú plánujú implementovať aj do slovenskej legislatívy. Podľa nej budú zamestnávatelia povinní zabezpečiť jasnú štruktúru pracovných pozícií, ktorá zaručí rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Zamestnanci si budú môcť navyše vyžiadať transparentnosť platov vo firmách.