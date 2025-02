Trinásty dôchodok pre tento rok je známy, sumy oznámil minister Tomáš - VIDEO

V tomto roku bude trinásty dôchodok vo výške 667,30 eur. Na tlačovej besede o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš spolu s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne Michalom Tariškom.

Trinásty dôchodok predstavuje priemernú mesačnú sumu starobného dôchodku za predchádzajúci rok. Sumu 667,30 eur dostane tento rok každý starobný dôchodca bez rozdielu na jeho výšku starobného dôchodku.

„O 61 eur bude vyšší trinásty dôchodok v tomto roku oproti prechodnému pre starobných dôchodcov. Keď si to rozdelíme medzi 12 mesiacov, tak ako keby sme každému starobnému dôchodcovi pridali k ich dôchodkom 55 eur mesačne navyše,“ uviedol minister práce Erik Tomáš.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš počas TB na tému: Nová výška 13. dôchodkov v roku 2025. Bratislava, 17. február 2025. Foto: SITA/Diana Černáková.

Použije sa viac ako 900 miliónov eur

Trinásty dôchodok pre poberateľov predčasného dôchodku bude v rovnakej výške ako u starobných, teda 667,30 eur.

Tí, ktorí poberajú invalidný dôchodok nad 70 % dostanú 548,50 eur, pri invalidnom dôchodku do 70 % dostanú 301,40 eur, a poberatelia vdovského dôchodku obdržia sumu 362,20 eur. Trinásty dôchodok pre vdovy a siroty bude vo výške 300 eur.

Na vyplatenie všetkých trinástych dôchodkov sa použije dokopy 911 miliónov eur. „Keď bol trinásty dôchodok len sociálnou dávkou, tak vtedy už bolo pravidelne rozpočtovaných 300 miliónov eur, takže to si môžeme odrátať od tej sumy, pretože aj tak by tých 300 miliónov eur bolo použitých na trinásty dôchodok ako na sociálnu dávku,“ vysvetlil Erik Tomáš.

Automatické vyplatenie

Minister práce zároveň pripomenul, že došlo k úprave rodičovského dôchodku, čím sociálna poisťovňa podľa jeho slov ušetrí. Tiež zdôraznil, že rada pre rozpočtovú zodpovednosť priznala, že 100 miliónov eur hneď dôchodcovia vrátia späť do štátu.

„Som úplne presvedčený, že ak by došlo k zmene vlády, to je jedno či už v predčasných alebo riadnych voľbách a nastúpila by pravicová vláda, okamžite by zrušila trinásty dôchodok,“ dodal minister Tomáš.

V súvislosti so súčasným deficitom financií Sociálnej poisťovne minister práce poukázal na úpravu predčasných a rodičovských dôchodkov a šetrenie na PN-kách, ktoré dokážu ušetriť financie Sociálnej poisťovne.

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška uviedol, že trináste dôchodky sa vyplatia automaticky, každý, kto má na ne nárok, nemusí o nič žiadať. Trináste dôchodky sa vyplatia spolu s bežnými dôchodkami v decembri 2025. V prípade krízovej situácie vie vláda trinásty dôchodok vyplatiť aj skôr, pre individuálne prípady to neplatí.