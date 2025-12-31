Trhy v roku 2026 porastú pomalšie, úspech bude závisieť od efektivity umelej inteligencie

V roku 2026 sa očakáva, že finančné trhy budú rásť pomalším tempom ako v uplynulých rokoch. Investori budú klásť dôraz na to, či spoločnosti dokážu vďaka umelej inteligencii (AI) skutočne zvyšovať tržby a zisk. Akákoľvek nečakaná odchýlka od pozitívneho scenára by mohla viesť k výpredajom.
Podľa analytika Mareka Pokorného z investičnej platformy Portu bol rok 2025 štedrý na dvojciferné zhodnotenie, ktoré sa však v roku 2026 pravdepodobne nezopakuje. Rastový trend by mal pokračovať, podporený uvoľnenejšou menovou politikou a investíciami do AI, no vzhľadom na vysoké ohodnotenie akcií v niektorých sektoroch je priestor na rast obmedzený.
Nízky index strachu
Kľúčovým faktorom pre zvyšovanie cien budú zisky spoločností, v USA sa očakáva nárast o 13 až 15 %. Rok 2026 bude citlivejší na geopolitické vplyvy a možné sklamania z návratnosti investícií do AI.
Trhy už započítali scenár mäkkého pristátia ekonomiky, čo však zvyšuje riziko prudkých korekcií, keďže momentálny nízky index strachu VIX naznačuje, že trh je voči šokom ľahkovážny. Investičný príbeh s AI vstupuje do novej fázy.
Zatiaľ čo roky 2024 a 2025 sa niesli v znamení budovania infraštruktúry a nákupu čipov, rok 2026 prinesie tlak na preukázanie reálnej návratnosti investícií. Analytik Portu sa domnieva, že firmy už nebudú môcť uspokojiť investorov len oznámením integrácie AI, ale budú musieť ukázať konkrétne zvýšenie marží alebo tržieb.
Investície do AI
Kapitálové výdavky technologických spoločností zostanú rekordné, čo je pozitívne pre dodávateľský reťazec, no trpezlivosť s neziskovými AI startupmi sa zníži. AI bude pokračovať ako motor rastu, jeho palivo sa však rozšíri aj do iných oblastí, napríklad energetiky. S narastajúcou spotrebou elektriny dátovými centrami sa intenzívne rieši otázka posilnenia energetickej siete.
Investori budú musieť byť v roku 2026 trpezliví, impulzívnosť je podľa odborníkov tradičnou chybou
Napriek ošiaľu okolo AI a vytvoreniu čiastočnej bubliny nie je situácia oproti dot-com ére tak kritická. Príkladom je firma Nvidia, ktorá zaznamenala za štvrťrok zisk 57 miliárd dolárov s medziročným rastom 62 % a vysokými maržami 73–75 %. Technologickí giganti navyšujú investície do AI a nachádzajú za nimi lepšie výsledky, než sa očakávalo.
Extrémna ultrafialová litografia
Rizikom zostáva financovanie neistých investícií prostredníctvom dlhu, no zatiaľ prebieha udržateľne a u spoločností, pre ktoré by prípadný neúspech neznamenal likvidáciu. V nasledujúcich rokoch bude pokračovať masívne spaľovanie zdrojov na AI infraštruktúru, ktoré sa budú musieť vrátiť v podobe ziskov.
Medzi najvýkonnejšie akcie by mali v roku 2026 patriť technologické tituly ako Alphabet, ktorá za tretí štvrťrok prekonala tržby cez 100 miliárd dolárov a zlepšuje monetizáciu AI modelu Gemini. Amazon profituje z rastúceho cloudového segmentu AWS s 30 % podielom na trhu a rastom 17 % medziročne, a zároveň jeho reklamná divízia síce výrazne rastie.
Amazon plánuje investíciu 50 miliárd dolárov do AI infraštruktúry. Marek Pokorný tiež vyzdvihuje holandskú spoločnosť ASML, jediného globálneho výrobcu strojov pre extrémnu ultrafialovú litografiu potrebnú na výrobu čipov. Dopyt po ich technológiách zostáva robustný vzhľadom na rozsiahle investície do AI dátových centier.
Príležitosť v podobe Mexika a Vietnamu
Ďalším aspektom bude rozvíjajúci sa trh, hlavne v Indii a vybraných ázijských ekonomikách okrem Číny. Krajina ako Čína zostáva lacná, avšak politické riziká a problémy v realitnom sektore ju robia pre mnohých investorov problematickou.
Zaujímavé príležitosti môžu predstavovať Mexiko a Vietnam, ktoré profitujú z presunu výroby z Číny. Oslabovanie amerického dolára by mohlo priniesť vyššiu výkonnosť rozvíjajúcich sa trhov v porovnaní s vyspelými ekonomikami.
Svetová ekonomika spomaľuje, no nezastavuje. Rast potiahne Amerika a umelá inteligencia
Portu je najväčšia česká robo-advisory investičná platforma vzniknutá vo finančnej skupine WOOD & Company, dostupná od roku 2022 aj na Slovensku a v Poľsku, zameraná na nízkonákladové a diverzifikované investície predovšetkým do ETF. Platforma má viac ako 260 000 klientov a spravuje majetok za viac ako 2 miliardy eur.