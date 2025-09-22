Trhy v Ázii zaznamenali zmiešané výsledky, investori zhodnocovali uplynulý týždeň

Ázijské trhy v pondelok zaznamenali zmiešané výsledky, keďže investori zhodnocovali uplynulý týždeň, ktorý bol poháňaný znížením úrokových sadzieb v podaní amerického Federálneho rezervného systému (Fed).
Investori tiež ocenili pokrok v rozhovoroch medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a čínskym lídrom Si Ťin-pchingom, vrátane dohody o predaji populárnej sociálnej siete TikTok.
Na ázijskom kontinente sa darilo predovšetkým Tokiu, ale rast zaznamenali aj trhy v Šanghaji, Sydney, Soule, Singapure a Tchaj-peji, zatiaľ čo Hongkong, Wellington, Manila a Jakarta klesli. Tieto výsledky nasledovali po rekordných dňoch na Wall Street v závere minulého týždňa.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala nárast o 0,2 % na 67,09 USD za barel.