WTO: AI môže zvýšiť hodnotu svetového obchodu takmer o 40 percent

Umelá inteligencia (AI) by mohla do roku 2040 zvýšiť hodnotu svetového obchodu takmer o 40 percent vďaka znižovaniu nákladov a rastu produktivity. Uviedla to v stredu Svetová obchodná organizácia (WTO).
WTO vo svojej najnovšej výročnej správe označila umelú inteligenciu za jeden z mála pozitívnych faktorov v čase, keď globálny obchod brzdia vysoké clá, ktoré uvalili USA na svojich obchodných partnerov.
„AI má veľký potenciál podporiť obchod znižovaním nákladov a zmenou spôsobu výroby tovarov aj poskytovania služieb,“ povedala šéfka WTO Nigérijčanka Ngozi Okonjo-Iwealaová. „Jednou z kľúčových otázok je, či AI prinesie príležitosti pre všetkých, alebo prehĺbi existujúce nerovnosti,“ uviedla Okonjo-Iwealová.
Podľa ekonómov WTO si bohatšie krajiny do roku 2040 prilepšia o 14 percent, ale chudobnejšie krajiny len o osem percent, ak sa im nepodarí dobehnúť digitálny pokrok. Ak sa im však podarí skrátiť digitálne zaostávanie aspoň o polovicu a rozšíria využívanie umelej inteligencie, môžu dosiahnuť rovnaký rast príjmov ako vyspelé ekonomiky.