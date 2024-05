Tomášove rekondičné pobyty pre seniorov so zvýšeným príspevkom sa tešia vysokému záujmu. Využije ich takmer 14-tisíc dôchodcov

Rekondičné pobyty pre seniorov so zvýšeným príspevkom sa tešia vysokému záujmu. Takmer 14-tisíc seniorov využije poukazy na podporu rekondičných aktivít, ktoré ponúka Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Po prvý raz v tomto roku prispeje štát na tieto rekondičné pobyty sumou 100 eur, a to vo vybraných kúpeľoch, či iných rekreačných zariadeniach po celom Slovensku. Registrované občianske združenia a odborové organizácie, ktoré dotáciu od rezortu práce prerozdeľujú rekreantom, spolu rozdajú poukazy v celkovej výške takmer 1,4 milióna eur.

Pobyt môžu využiť poberatelia dôchodkov

„Bola to strana Hlas – Sociálna demokracia a osobne ja, ktorí sme ešte v opozícií presadili zvýšenie maximálnej výšky príspevku na rekondičné pobyty z 50 na 100 eur. Ale ukázalo sa, že by to nič neznamenalo, pokiaľ by sme nezvýšili celkový objem peňazí na tento program. Jedným z mojich prvých krokov bolo zvýšenie a zdvojnásobenie týchto peňazí zo 700 tisíc eur na 1,4 milióna eur, aby rovnaký počet seniorov sa dostal na tieto pobyty, ale už so zvýšeným príspevkom,“ vyhlásil pre tlačovú agentúru SITA minister práce Erik Tomáš.

Dotácia na seniorské pobyty je určená poberateľom dôchodkov (starobného, predčasného starobného, výsluhového), aby si aj takýmto spôsobom mohli zlepšiť svoju psychickú či fyzickú kondíciu, využiť terapie, či kúpeľnú liečbu, na ktorú nie je potrebné odporúčanie lekára. Štát im na konkrétny vybraný pobyt prispeje sumou 100 eur na osobu, ktorá sa odráta z jeho celkovej ceny. Spravidla ide o týždňové rekondičné pobyty s nastavenými procedúrami, celodennou stravou a ubytovaním.

Záujem je vysoký

Záujem pobyty je podľa rezortu práce vysoký, pričom už teraz prevyšuje zákonom stanovený balík dotácií ministerstva práce na daný rozpočtový rok.

„Máme hlásené od organizácií, ktoré projekt zastrešujú, napríklad Jednota dôchodcov nám hlásila, že je o 100 percent viac hlásených ako my dokážeme poskytnúť týchto rekreračných poukazov. V prípade hotelov Sorea je to až o 80 % navyše. Budeme sa snažiť, aby čo najviac seniorov bolo uspokojených, aj keď chcem upozorniť, že toto je projekt ministerstva práce, toto nie sú klasické kúpelné pobyty,“ upozornil minister práce.

Rekondičné pobyty sú financované z finančných prostriedkov rezortu práce. Erik Tomáš priznal, že každý rok by chcel zvyšovať túto sumu peňazí. Podľa jeho slov by to každý rok mohlo byť o 700 tisíc eur navyše, takže budúci rok by to mohlo už byť 2,1 milióna eur.

„V takomto prípade by sa na rekondičné pobyty dostalo viac seniorov. Na pobyt sa môžu prihlásiť aj dôchodcovia, ktorí majú nižšie dôchodky. Napríklad sieť Sorea hlási, že u nich sa ceny týždenného pobytu pohybujú okolo 300 eur, ak nejde výhradne o drahší hotel. V takomto prípade my vieme tomu seniorovi uhradiť tretinu pobytu,“ uzavrel minister Tomáš.