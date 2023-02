Hlas-SD navrhuje zvýšiť príspevok štátu na rekondičné pobyty pre dôchodcov, suma by stúpla o 50 eur

Maximálny príspevok štátu na rekondičné pobyty pre dôchodcov by sa mal od júna tohto roka zvýšiť z 50 eur na 100 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý do parlamentu predložili opoziční poslanci na čele Petrom Pellegrinim (Hlas-SD).

Náklady na rekondičné pobyty

Ako uviedli, týmto návrhom reagujú na výrazný nárast spotrebiteľských cien, ktorý sa nevyhol ani nákladom na rekondičné pobyty určené poberateľom dôchodkov.

„Maximálna suma, ktorou štát prispieva na rekondičné pobyty, predstavuje súčasných 50 eur od nadobudnutia účinnosti zákona, čiže od roku 2011,“ upozornili predkladatelia.

Takto nastavená maximálna výška podpory je podľa opozičných poslancov neefektívna. Neumožní totiž poberateľom dôchodkov bez iného príjmu, aby podporované rekondičné pobyty využívali, keďže zvyšnú časť celkovej ceny rekondičného pobyty si nedokážu zaplatiť.

Potrebné systematické opatrenie

Štát dlhodobo podporuje tieto pobyty, ako nástroj predchádzania sociálnemu vylúčeniu a podpory obnovovania psychickej kondície a fyzickej kondície penzistov.

„To, že ministerstvo práce a sociálnych vecí každý rok takýmto spôsobom prispieva k zvyšovaniu kvality života tisícov dôchodcov dosvedčuje, že ide o úspešné a potrebné systematické opatrenie,“ dodali predstavitelia strany Hlas-SD.