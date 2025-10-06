Francúzsky premiér Lecornu šokuje: Rezignoval len hodiny po predstavení vlády

Francúzsky premiér Sébastien Lecornu v pondelok odstúpil len niekoľko hodín po tom, čo predstavil svoj kabinet. Prezident Emmanuel Macron jeho rezignáciu prijal, čím sa politická paralýza v krajine ešte prehĺbila.
Čelil náročnej úlohe
Lecornu, bývalý minister obrany, bol do funkcie premiéra vymenovaný iba minulý mesiac. Kabinet, ktorý predstavil v nedeľu večer, zostal takmer nezmenený, čo vyvolalo ostrú kritiku naprieč politickým spektrom.
Lecornu čelil náročnej úlohe získať podporu hlboko rozdelenej parlamentnej väčšiny pre úsporný rozpočet na budúci rok. Jeho dvaja predchodcovia, Francois Bayrou a Michel Barnier, boli parlamentom odvolaní v spore o rozpočtové opatrenia.
Rekordný verejný dlh
Verejný dlh Francúzska dosiahol rekordnú úroveň, pričom pomer dlhu k HDP je tretí najvyšší v Európskej únii po Grécku a Taliansku a takmer dvojnásobný oproti limitu 60 percent stanovenému pravidlami EÚ.
Predchádzajúce vlády presadzovali posledné tri ročné rozpočty bez hlasovania v parlamente, čo je podľa ústavy možné, no opozícia to kritizovala. Lecornu minulý týždeň prisľúbil, že zákonodarcovia budú mať možnosť hlasovať o rozpočte.
Francúzsko sa nachádza v politickej „slepej uličke“ od minuloročných predčasných parlamentných volieb, ktoré Macron vyhlásil v snahe posilniť svoju moc, no táto stratégia sa mu nevyplatila a jeho politický blok zostal v Národnom zhromaždení v menšine.