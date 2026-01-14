Svitá na lepšie časy? Argentína dosiahla najnižšiu ročnú infláciu od roku 2017

Inflácia v Argentíne pokračovala v decembri 2025 vo svojom mesačnom raste, no za celý rok dosiahla najnižšiu úroveň za ostatných osem rokov. Štátny štatistický úrad INDEC oznámil, že medziročná miera inflácie za december bola 31,5 percenta, čo je najnižšia úroveň inflácie za december odvtedy, čo v roku 2017 dosiahla 24,8 percenta.
Ceny v decembri vzrástli o 2,8 percenta v porovnaní s predošlým mesiacom, pričom nárast bol spôsobený predovšetkým sektormi dopravy, bývania, služieb a cien palív. Tento rast pokračoval v trende z júna 2025.
Zníženie notoricky známej vysokej inflácie je kľúčovým cieľom prezidenta Javiera Mileiho, ktorý nastúpil do funkcie v decembri 2023. Sľuboval oživenie ekonomiky prostredníctvom výrazného zníženia verejných výdavkov.
V roku 2024 Argentína zaznamenala prvý rozpočtový prebytok za ostatnú dekádu vďaka prísnym úsporným opatreniam. Tieto kroky však mali vedľajšie účinky v podobe straty kúpnej sily, pracovných miest a spotreby domácností.
Milei zároveň devalvoval argentínske peso o viac než 50 percent, znížil verejné výdavky a zamrazil rozpočty, čo znížilo ročnú infláciu zo 211,4 percenta v decembri 2023 na 117,8 percenta v decembri 2024.
Minister hospodárstva Luis Caputo na sociálnej sieti X vyjadril, že stabilizačný program založený na rozpočtovom prebytku, prísnej kontrole peňažnej zásoby a posilňovaní centrálnej banky bude naďalej základom procesu znižovania inflácie. Výsledok označil za „mimoriadny úspech“.