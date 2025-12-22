Hračkársky paradox Európy: Česi vládnu, Slováci potichu zbierajú body

Blížiace sa Vianoce každoročne pripomínajú, že hračky nie sú len symbolom detskej radosti, ale aj významným priemyselným a obchodným artiklom. Najnovšie dáta o vývoze hračiek v Európskej únii ukazujú, že tento segment má v strednej Európe mimoriadne silné postavenie.
Zatiaľ čo absolútnym lídrom je Česká republika, Slovensko si v európskom porovnaní drží prekvapivo pevnú pozíciu, hoci jej vývoj má aj slabšie stránky.
Slovensko sa nestratí
Najväčším vývozcom hračiek v Európskej únii je jednoznačne Česko. Ročne vyvezie hračky v hodnote takmer 3,3 miliardy eur, čím prekonáva aj Nemecko s približne dvoma miliardami eur.
Najsilnejší trend Vianoc 2025, anti-gift movement: Prečo ľudia prestávajú kupovať darčeky?
Slovensko sa v tomto rebríčku umiestňuje na dvanástom mieste, no v kontexte veľkosti ekonomiky ide o výsledok, ktorý si zaslúži pozornosť. Hodnota slovenského vývozu hračiek presahuje 250 miliónov eur ročne a v prepočte na obyvateľa patrí krajine ôsma priečka v rámci EÚ.
„Zo Slovenska do sveta smeruje viac hračiek než z nepomerne väčších krajín, ako sú Rakúsko, Švédsko či Rumunsko,“ upozorňuje analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Priemer EÚ pritom dosahuje približne 31 eur na obyvateľa, zatiaľ čo Slovensko sa pohybuje na úrovni 46 eur.
Stredná Európa ako centrum výroby
Výroba a export hračiek sa v Európe výrazne koncentrujú do regiónu strednej a východnej Európy. Kým priemer EÚ dosahuje 31 eur na obyvateľa, krajiny CEE vyvezú hračky v hodnote až 58 eur na osobu.
Imelo pod stropom, šťastie nad hlavou: Prečo tomuto symbolu Vianoc veríme už stáročia
Najväčší podiel na tom má Česko s bezkonkurenčnými 299 eurami na obyvateľa a Maďarsko s 90 eurami. Silnú úlohu zohráva prítomnosť globálneho giganta Lego, ktorý má výrobné závody práve v týchto krajinách. Plastové stavebnice tvoria až 80 % českých a 60 % maďarských vývozov hračiek.
Slovensko takúto dominantnú špecializáciu nemá, no o to je jeho exportná štruktúra pestrejšia. To mu pomáha udržiavať si stabilné miesto medzi významnými európskymi exportérmi.
Rast cien, slabší rast objemov
Hodnota vývozov hračiek v EÚ za posledných desať rokov narástla o 84 %, no približne polovicu tohto rastu vysvetľujú vyššie ceny. Reálny objem vyvezených hračiek, meraný váhou, stúpol len o 40 %.
V prípade Slovenska sa tento rozdiel prejavil výraznejšie. Nominálna hodnota vývozov vzrástla od roku 2014 o 69 %, no reálny objem klesol o 20 %. Výraznejší pokles zaznamenali už len Belgicko a Bulharsko.
To naznačuje, že slovenský hračkársky export sa posúva skôr k drahším alebo špecializovanejším výrobkom, no zároveň stráca časť objemu. V kontraste s tým viaceré krajiny regiónu CEE dosiahli v rovnakom období nadpriemerný rast reálnych vývozov.
Slovensko: mierny deficit, no výnimočná pozícia
Európska únia ako celok viac hračiek dováža, než vyváža. Ročný deficit dosahuje približne 7 eur na obyvateľa. Len šesť krajín EÚ má prebytkovú bilanciu, medzi nimi Česko, Maďarsko či Dánsko. Slovensko sa nachádza tesne pod nulou, s miernym deficitom okolo 2,5 eura na obyvateľa, čo z neho robí krajinu s najnižším deficitom v rámci EÚ.
Zaujímavý je aj pôvod dovážaných hračiek. Kým tretina dovozov do EÚ pochádza z Číny, na Slovensku tvorí priamy dovoz z Číny menej než 10 %. Slováci dovážajú najviac hračiek z Česka, Holandska a Nemecka. Aj po započítaní reexportov však zostáva podiel Číny na slovenskom trhu pod priemerom EÚ.
Elektrické vláčiky a kolobežky ako slovenská špecialita
Slovenský hračkársky export stojí na iných pilieroch než český. Elektrické vláčiky a trojkolky s kolobežkami tvoria spolu vyše 40 % vývozov. V oboch kategóriách patrí Slovensku prvé miesto v EÚ v prepočte na obyvateľa. Pri elektrických vláčikoch je dokonca druhým najväčším exportérom aj v absolútnych číslach, hneď po Nemecku.
Slovensko sa nestráca ani v segmente plastových stavebníc, ktoré tvoria 18 % jeho vývozov. V prepočte na obyvateľa mu v tejto kategórii patrí piate miesto v EÚ. Väčšina slovenských hračiek smeruje do Česka, Maďarska a Nemecka, pričom len malé percento putuje mimo Únie.
Ako sumarizuje Ľubomír Koršňák, „Slovensko síce nie je hračkárskou superveľmocou ako Česko, no v niektorých špecializovaných segmentoch patrí k absolútnej európskej špičke.“ Práve v tejto kombinácii menšieho objemu, vyššej pridanej hodnoty a špecializácie sa črtá budúcnosť slovenského hračkárskeho exportu.