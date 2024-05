Svetový deň bez tabaku: Fajčenie významne ovplyvňuje cenu životného poistenia, no zlozvyk má dopad aj na rodinný rozpočet

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) každoročne 31. mája pripomína Svetový deň bez tabaku, čím upozorňuje na zdravotné a finančné riziká spojené s fajčením.

Dlhodobý trend posledné roky ukazoval, že počet fajčiarov na Slovensku klesá. V minulom roku však opäť stúpol a vzrástol na 21,2 %. Znamená to, že u nás aktívne fajčí viac ako 1 150 000 Slovákov.

Deje sa tak napriek tomu, že podľa odborníkov spôsobuje fajčenie cigariet štrnásť typov rakoviny a desiatky ďalších ochorení. Zhoršuje napríklad stav srdca a ciev a následné ochorenia, ktoré patria na Slovensku medzi najčastejšie príčiny úmrtí. V priemere si fajčiari skracujú život najmenej o desať rokov. Fajčenie preto zohráva podstatnú úlohu aj v životnom poistení.

Čo na to poisťovne

Poisťovne pri vstupe do životného poistenia fajčenie zohľadňujú pri riziku smrti a v pripoistení závažných ochorení. Napríklad poisťovňa Uniqa sa pýta na výskyt „fajčiarskych“ diagnóz, akými sú rakovina, ischemická choroba srdca, infarkt a mŕtvica v priamej príbuzenskej línii vo veku do 60 rokov. Ak je zachytený výskyt takýchto ochorení u blízkych osôb fajčiara, ten musí počítať s príplatkom podľa frekvencie, prípadne s výlukou na príslušné choroby. Prirážka sa pohybuje priemerne v nízkych desiatkach percent.

„Rovnako však zohľadňujeme priebežný medicínsky pokrok v liečení niektorých ochorení a dostupnosť urgentnej lekárskej starostlivosti. Potvrdzuje to objektívne klesajúca úmrtnosť u niektorých diagnóz, ako napríklad pri srdcovom infarkte alebo náhlej mozgovej príhode, ako aj lepšie výsledky rekonvalescencie pacientov,“ hovorí manažérka produktov poistenia osôb v Uniqa Eva Trajboldová.

Informáciu o fajčení uvádza klient pri uzatváraní poistenia v zdravotnom dotazníku. Ak nastane poistná udalosť z pripoistenia závažných chorôb, pri ktorej je súvislosť s fajčením pravdepodobná, overuje sa podľa Trajboldovej osobná situácia aj anamnéza poisteného spätne.

Ak sa ukáže, že vedome uviedol nepravdivé údaje v zdravotnom dotazníku, môže poisťovňa odstúpiť od dohodnutej zmluvy od začiatku alebo odmietnuť poistné plnenie.

Ako rizikový faktor poisťovne nesledujú iba fajčenie, ale viacero ďalších, ako je obezita alebo krvný tlak. Ak je záťaž viacnásobná, prijatie klienta je možné len za vyššiu prirážku alebo so zodpovedajúcou výlukou vysoko pravdepodobných diagnóz.

„Fajčenie je však pri uzatváraní životného poistenia výrazne horší faktor než nadváha či dokonca obezita. Cigarety zvyšujú úmrtnosť už v mladšom veku až dvojnásobne, zatiaľ čo obezita zoberie pár rokov života až starším ročníkom,“ upozorňuje Trajboldová.

Skoncujte s cigaretami a ušetrené peniaze radšej investujte

Ak by však fajčiari prestali fajčiť a namiesto toho túto sumu investovali, mohli by dosiahnuť výrazné finančné prírastky. Fajčenie predstavuje teda značnú zdravotnú, ale aj finančnú záťaž. Dôležité je poznamenať, že vláda za posledný rok už dva krát navyšovala spotrebné dane na tabak a tabakové výrobky. Každý fajčiar môže byť tak prekvapený, aký finančný dopad má tento zlozvyk na jeho peňaženku.

„Povedzme, že priemerná cena balenia cigariet bude 5 eur, pričom aktívny fajčiar vyfajčí jedno balenie denne. To znamená, že mesačne minie približne 150 eur a ročne to môže byť až 1 800 eur len na cigarety. Ak by tieto peniaze investoval napríklad do podielových realitných fondov, mohol by v dlhodobom horizonte značne zvýšiť svoje finančné aktíva,“ uviedla PR manažérka 365.invest Katarína Dubeňová.

Je to značná suma, ktorú by sa dalo investovať oveľa efektívnejšie. Zvlášť keď si uvedomíme, že podiel denných fajčiarov je najvyšší v produktívnom veku 15 až 24 a 25 až 34 rokov. Naopak, vo vekovej skupine 55 až 64 rokov a v najstaršej vekovej skupine je podiel najnižší.

„Ak by ste tieto peniaze investovali do podielových realitných fondov s priemernou ročnou mierou návratnosti 3,5 %, po 5 rokoch by ste mali takmer 10 000 eur. Po 15 rokoch by ste mohli dosiahnuť viac ako 35 000 eur a po 30 rokoch by sa táto suma mohla blížiť 100 000 €. Tým, že sa vzdáte fajčenia, môžete nielen zlepšiť svoje zdravie, ale vďaka investovaniu aj významne zvýšiť svoje úspory,“ dodáva Katarína Dubeňová.

Pravidelné investovanie aj menších súm môže významne ovplyvniť našu finančnú budúcnosť. To isté platí aj pre zlozvyky, ktoré na prvý pohľad s financiami až tak nesúvisia. Napríklad také fajčenie môže viesť k vážnym finančným stratám.

Je skvelou príležitosťou zamyslieť sa nad zdravšími životnými cieľmi a finančnými rozhodnutiami. Ak budete pokračovať vo fajčení, budete sledovať, ako sa vaše peniaze doslova odparujú. Táto suma by mohla pokryť náklady napríklad na kúpu nového auta, predčasné splatenie hypotéky, či rozšírenie bývania.