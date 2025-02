Súčasné ekonomické opatrenia sú neudržateľné, analytik navrhuje prehodnotenie príliš štedrej sociálnej politiky

Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš upozorňuje na neudržateľnosť súčasných ekonomických opatrení a potrebu konsolidácie, ktorá by bola spravodlivá voči budúcim generáciám.

„V posledných rokoch sa prikrývame výrazne väčšou perinou, na akú v skutočnosti máme,“ uviedol Kočiš. Zároveň zdôraznil, že konsolidačné opatrenia by musela prijímať každá vláda po posledných voľbách. Doterajšie opatrenia sa zamerali na zvyšovanie príjmov štátu prostredníctvom vyšších daní a odvodov.

Zhoršená konkurencieschopnosť

„Netreba zabúdať ani na zníženie príspevkov do druhého piliera, čo pri nepriaznivej demografickej situácií súčasných pracujúcich pripravilo o časť ich budúcich dôchodkov. Ďalšie zásahy do II. piliera môžu budúcu udržateľnosť výrazne zhoršiť,“ uvádza Kočiš.

Vyššie zdanenie podnikateľov zas zhoršilo podľa jeho slov konkurencieschopnosť Slovenska v medzinárodnom prostredí a znížilo priestor pre budúce investície. Kočiš navrhuje prehodnotenie plošných opatrení a sociálnej politiky, ktorá je podľa neho príliš štedrá. Zvýšenie DPH považuje za systémové opatrenie, ktoré by mohlo byť spravodlivé, ak by sa zrušili výnimky a rôzne sadzby.

Prehodnotenie sociálnych politík

Analytik tiež zdôrazňuje potrebu zvýšenia efektivity štátu a prehodnotenia sociálnych politík. „Prípadným škrtom miest v štátnej správe by mal predchádzať poctivý personálny audit,“ skonštatoval Kočiš. Taktiež varuje pred rizikami spojenými s geopolitickou orientáciou a politickou stabilitou, ktoré by mohli narušiť dôveru investorov.

Z pohľadu časovania konsolidačných opatrení by bolo lepšie, ak by boli rozložené rovnomernejšie v nasledujúcich rokoch. Ministerstvo financií zatiaľ počíta s opatreniami pre rok 2026 na úrovni 800 – 850 mil. eur. „Konsolidácia v objeme približne 2 mld. eur v roku 2027, ktorý by mal byť aj volebným rokom, je však z pohľadu politicko-ekonomického cyklu relatívne ťažko predstaviteľná,“ uzavrel analytik.