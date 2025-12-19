Štátnu pokladnicu čaká modernizácia. Analytici priblížili viaceré oblasti, kde sa dá ušetriť

Informačný systém Štátnej pokladnice, ktorý patrí medzi kľúčové piliere riadenia verejných financií na Slovensku, čaká po viac ako dvoch desaťročiach zásadná modernizácia. Ako upozorňuje Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), ide o centrálnu infraštruktúru, prostredníctvom ktorej štát zabezpečuje rozpočtové a bankové služby pre takmer dvetisíc štátnych a verejných inštitúcií.
Nákladná údržba
Systém slúži na vedenie účtov, riadenie hotovosti verejnej správy aj na vyplácanie miezd štátnych zamestnancov vrátane učiteľov či zdravotníkov, a preto má zásadný vplyv na každodenné fungovanie verejného sektora. Súčasné riešenie vzniklo pred vyše dvadsiatimi rokmi a zodpovedá technológiám, ktoré už dnes nespĺňajú nároky na bezpečnosť, flexibilitu ani používateľský komfort.
Prevádzka na zastaranej infraštruktúre si vyžaduje čoraz nákladnejšiu údržbu a klienti Štátnej pokladnice dlhodobo poukazujú na neprehľadné a komplikované používateľské rozhranie. Práve tieto limity sa stali hlavným impulzom pre prípravu projektu komplexnej modernizácie. Cieľom projektu je nielen technologická obnova, ale aj zásadná zmena spôsobu, akým štát pracuje s finančnými tokmi.
Finančný rámec projektu
Modernizácia má posilniť transakčné jadro systému, ktoré zabezpečuje spracovanie pohybov medzi účtami, a zároveň výrazne zjednodušiť ovládanie po vzore moderných komerčných bánk. Počíta sa aj so zavedením prístupu cez mobilnú aplikáciu, čo má zvýšiť komfort používateľov a zefektívniť každodennú prácu inštitúcií napojených na systém.
Predbežný finančný rámec projektu počíta s nákladmi vo výške 65,7 milióna eur na obdobie desiatich rokov. Samotný vývoj nového riešenia by mal stáť približne 21,7 milióna eur, prevádzka systému 18,7 milióna eur a rezervovaný objem na budúci rozvoj dosahuje 25 miliónov eur. Útvar hodnoty za peniaze však upozorňuje, že ide o hrubý odhad, ktorý sa môže po spresnení požiadaviek znížiť.
Priestor na úspory
Podľa analytikov ÚHP existuje viacero oblastí, kde má štát priestor na úspory. Už v prípravnej fáze odporúčajú zvážiť využitie dostupných trhových riešení namiesto nákladného vývoja na mieru a realisticky vyhodnotiť náročnosť presunu systému do cloudového prostredia ministerstva financií. Práve tieto rozhodnutia môžu podľa ÚHP znížiť maximálnu cenovku projektu. Zároveň upozorňujú, že náklady na prevádzku by sa mali priblížiť úrovni iných štátnych IT systémov, čo by znamenalo úsporu približne 0,8 až 1,2 milióna eur ročne.
Otvorenou otázkou zostáva aj rámec na budúci rozvoj systému. ÚHP odporúča, aby sa odhad 25 miliónov eur oprel o konkrétny plán úprav a skúsenosti z predchádzajúcej prevádzky. V niektorých rokoch totiž nemusí byť potrebné systém zásadne meniť, čo by znamenalo, že vyčlenené prostriedky by sa vôbec nečerpali. Rovnako dôležitou súčasťou modernizácie má byť aj úprava interných procesov Štátnej pokladnice a jej klientov. Bez zmien v riadení a v oblasti kyberbezpečnosti by totiž samotná technologická obmena nemusela vyriešiť všetky identifikované problémy.