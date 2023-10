Štát vyplatí stranám takmer 100 miliónov eur. TIS však aktuálny systém kritizuje

Politické strany s výsledkom nad tri percentná v parlamentných voľbách získajú v priebehu nového volebného obdobia od štátu viac ako 90 miliónov eur. Na sociálnej sieti to pripomína organizácia Transparency International Slovensko.

„Aktuálny systém vychádza zo správneho predpokladu, že je lepšie, keď sa na strany poskladáme my všetci, ako by ich mali platiť skryte oligarchovia, ktorí by v skutočnosti do veľkej miery rozhodovali o tom, kto tu bude pri moci, voľby by si mohli takto kúpiť a my voliči by sme boli len v role štatistov. Druhá strana mince je však prílišná závislosť od štátnych príspevkov, ktorá nie je zdravá,“ uviedol v tejto súvislosti analytik TIS Ľuboš Kostelanský.

Zvýhodnené sú väčšie strany

Súčasný systém podľa neho neprimerane zvýhodňuje väčšie strany a pri aktuálnom stave, keď na úspech vo voľbách treba minimálne milión či až dva milióny eur, vrátane predkampane, stavia ich menších či nových konkurentov do značne rizikovej až špekulatívnej pozície.

TIS konštatuje, že zabehnuté a veľké strany ako Smer, si zo štátneho príspevku môžu dovoliť pohodlne financovať aj kampane pre ďalšie typy volieb, platiť činnosť, ako aj viesť v podstate permanentnú „imidžovú“ kampaň, a to všetko bez motivácie zapojiť do svojho financovania členov či sympatizantov.

Podľa vzoru Nemecka

Preto organizácia navrhuje, aby časť štátnych peňazí pre strany bola podobne ako v Nemecku naviazaná na ďalšie príjmy. Štátny príspevok by sa tak podľa TIS neodvíjal automaticky len od výsledku vo voľbách, ale aj od schopnosti strany získať prostriedky na svoju činnosť od členov, ľudí či firiem. Takýto model by podľa organizácie strany motivoval aj k odkrývaniu skrytých darcov.

„Je potrebné rovnomernejšie prerozdeliť štátne príspevky pre strany, aby sa narušil monopol, ktorý majú úspešné strany vďaka štedrému štátnemu financovaniu,“ zdôraznil Kostelanský.

Príspevok podľa typu subjektu

Analytik sa takisto zamýšľa, či by nemala byť výška príspevku pre strany naviazaná aj na veľkosť jej štruktúr. „Čo by strany tlačilo do toho, aby boli štandardnejšími subjektmi a nielen eseročkami okolo svojho majiteľa – predsedu,“ dodal Kostelanský.

Okrem siedmich subjektov, ktoré sa dostali do parlamentu (Smer-SD, Progresívne Slovensko, Hlas-SD, koalícia OĽaNO a priatelia, KDH, SaS a SNS) bude mať nárok na štátny príspevok aj Republika (4,75 %) a Aliancia (4,38 %).