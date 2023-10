Zmeny v zdaňovaní osobných áut môžu do rozpočtu priniesť pol miliardy eur a vyriešiť problematiku vysokých emisií 

Pomôcť naplniť štátnu kasu by v budúcnosti mohli aj majitelia automobilov. Jedným z opatrení úradníckej vlády Ľudovíta Ódora na ozdravenie verejných financií je aj zelenšie zdaňovanie osobných áut. Navrhované zmeny by do štátneho rozpočtu mohli priniesť v roku 2025 dodatočné zdroje na úrovni 151 mil. eur a o rok nato dokonca až 489 mil. eur.

Najväčší producent emisií

Ako zdôrazňuje vláda odborníkov, doprava je jediný sektor, ktorému kontinuálne rastú emisie CO2. Najviac ich pritom produkujú osobné autá, pričom súčasná slovenská legislatíva sa dostatočne neriadi princípom znečisťovateľ platí.

„Väčšina krajín Európskej únie už prešla na formu zdaňovania osobných áut na základe emisií CO2. Krajiny, ktoré tak urobili, majú aj nižšie emisie nových osobných áut,“ konštatuje Návrh na ozdravenie verejných financií.

Tri podopatrenia

Opatrenie sa skladá z troch podopatrení, ktoré majú podľa úradníckej vlády za cieľ komplexnejšie riešiť problematiku vysokých emisií v osobnej doprave. Prvým je zmena výpočtu registračného poplatku, ktorý by bral do úvahy emisie CO2 a hmotnosť vozidla.

Druhým je zmena výpočtu dane z motorových vozidiel, kedy by bol sadzobník na základe emisií CO2 vozidla. Posledným podopatrením je rozšírenie dane z motorových vozidiel aj na osobné autá fyzických osôb. Slovensko a Česko sú totiž jediné dve krajiny Európskej únie, ktoré zdaňujú len autá právnických osôb.

Kým prvé dve opatrenia by sa dali aplikovať už v roku 2025, posledné je komplikovanejšie z dôvodu potreby vybudovania infraštruktúry vyberania dane. Jeho vplyv by sa tak prejavil až od roku 2026.