Štát mení financovanie športu, chce motivovať podnikateľov a odbremeniť trénerov

Od začiatku roka vstúpili do platnosti zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré majú ambíciu uľahčiť financovanie športu a zároveň znížiť daňovo-odvodové zaťaženie práce športových trénerov. Nové pravidlá sa dotýkajú nielen samotných trénerov, ale aj podnikateľov a firiem, ktoré sa rozhodnú športové kluby podporiť prostredníctvom materiálneho zabezpečenia. V praxi ide o kombináciu daňového oslobodenia príjmov a nového superodpočtu výdavkov v oblasti športu.
Najvýraznejšou zmenou je zavedenie oslobodenia časti príjmu športových trénerov zo závislej činnosti. Tréneri, ktorí pracujú na pracovnú zmluvu alebo na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka, si po novom môžu oslobodiť od dane z príjmov sumu do 300 eur mesačne, a to súhrnne zo všetkých takýchto zmlúv. Podmienkou je zápis v Registri fyzických osôb v športe.
Pozitívny vplyv
Daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov Alica Fisterová upozorňuje, že ide o opatrenie s širším dosahom: „Táto zmena bude mať pozitívny vplyv na celú športovú obec.“ Oslobodenie sa posudzuje vždy za konkrétny kalendárny mesiac a v prípade viacerých zmlúv sa príjmy sčítavajú. Ak tréner limit prekročí, zdaneniu podlieha už len suma nad hranicou 300 eur. Výhodou je, že oslobodený príjem nepodlieha ani sociálnemu, ani zdravotnému poisteniu.
Ako vysvetľuje Fisterová, nárok na toto zvýhodnenie nemajú tréneri, ktorí vykonávajú činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby, dobrovoľníci alebo prostredníctvom obchodných spoločností. V oblasti sociálneho poistenia sa zároveň zavádza odpočítateľná položka vo výške 300 eur, ktorá sa uplatňuje samostatne na každý právny vzťah z trénerskej činnosti.
Superodpočet výdavkov
Popri úľavách pre trénerov sa zákonodarca rozhodol motivovať aj podnikateľský sektor k väčšej podpore športu. Novinkou je zavedenie superodpočtu výdavkov na nepeňažné plnenia poskytnuté športovým organizáciám. Ide o daňový nástroj, ktorý umožňuje podnikateľom znížiť si základ dane o časť hodnoty športového vybavenia alebo náčinia, ktoré klubom darujú.
„Do daňového systému sa dostala nová možnosť podpory športových organizácií prostredníctvom odpočtu výdavkov, ktorý umožňuje podnikateľom znížiť základ dane o hodnotu nepeňažného plnenia,“ vysvetľuje Fisterová s tým, že ide o zvýhodnenie viazané na presne definované podmienky.
Prísne podmienky
Superodpočet sa vzťahuje výlučne na nepeňažné plnenia, ako je športové vybavenie či náčinie, poskytnuté športovým organizáciám zapísaným v Informačnom systéme športu. Daňovník si môže odpočítať 50 percent hodnoty takéhoto plnenia, maximálne však do výšky 250-tisíc eur ročne.
Uplatniť si ho môžu právnické osoby aj fyzické osoby s príjmami z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti, pokiaľ v danom zdaňovacom období dosiahnu kladný základ dane po zohľadnení daňovej straty. Podmienky na využitie superodpočtu sú pomerne prísne. Výdavky musia byť reálne zaplatené, riadne zaúčtované a oddelené od ostatných nákladov, pričom plnenie nesmie byť financované z verejných zdrojov.
Od roku 2028 sa mechanizmus ešte rozšíri o možnosť dodatočného odpočtu vo výške 25 percent z kladného rozdielu medzi priemernými výdavkami v aktuálnom období a priemerom výdavkov v dvoch predchádzajúcich rokoch. Transparentnosť má zabezpečiť aj Finančné riaditeľstvo SR, ktoré zverejní zoznam daňovníkov využívajúcich tento nástroj, ako aj údaje o športových organizáciách, ktoré plnenie prijali.