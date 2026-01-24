Slováci v roku 2025 vykonali objednávku každých päť sekúnd, na online nákupy minuli takmer 580 miliónov eur

Slováci v minulom roku opäť potvrdili, že internetové nakupovanie sa stalo pevnou súčasťou ich spotrebného správania. Podľa dát spoločnosti Shoptet, ktorá zabezpečuje viac ako 7 600 slovenských e-shopov, dosiahol celkový obrat obchodov na tejto platforme približne 579 miliónov eur.

V porovnaní s rokom 2024 ide o rast o 19 %. Ide tak o vyššiu aktivitu zákazníkov a aj ich ochotu míňať viac peňazí v online priestore. K rastu obratu prispelo viacero vecí. Pribúdali nové e-shopy, zvýšil sa počet objednávok a rástla aj priemerná hodnota nákupu. Online predaj ťažil z rozširovania ponuky aj zo zmeny nákupných návykov spotrebiteľov.

Najvyšší obrat v predvianočnom období

Slovenské e-shopy na platforme Shoptet vybavili počas roka takmer 6,5 milióna objednávok, čo znamená medziročný nárast o 14 %. V prepočte to predstavuje jednu objednávku približne každých päť sekúnd. Zároveň sa zvýšila aj priemerná suma zaplatená za jeden nákup, a to z 86 eur v roku 2024 na 90 eur v roku 2025, teda o zhruba 4,5 %.

Z pohľadu sezónnosti sa potvrdil tradičný vzorec, v ktorom dominantnú úlohu zohráva predvianočné obdobie. Najvyšší obrat e-shopy dosiahli v novembri, keď tržby presiahli 61,5 milióna eur, nasledoval december s obratom 57,8 milióna eur. Naopak, najslabšie mesiace zaznamenali obchodníci na začiatku roka, konkrétne v januári a februári, keď spotrebitelia po sviatkoch obmedzujú výdavky.

Podľa Márie Auxtovej zo spoločnosti Shoptet stojí za popularitou online nákupov najmä pohodlnosť, široký výber a často aj nižšia cena v porovnaní s kamennými predajňami. „Práve cenový faktor môže v čase konsolidácie motivovať zákazníkov v niektorých segmentoch k objednávaniu online s úmyslom ušetriť,“ vysvetľuje. Internetové obchody tak môžu ťažiť zo zvýšenej citlivosti spotrebiteľov na ceny.

Rástol predaj potravín

Z hľadiska jednotlivých segmentov patril k najrýchlejšie rastúcim online predaj potravín, ktorý medziročne vzrástol až o 36 %. Ide o oblasť, v ktorej Slovensko dlhodobo zaostávalo za priemerom Európskej únie. Postupne sa však mení správanie zákazníkov a objednávanie bežných potravín cez internet sa stáva bežnou súčasťou domácností. Výrazný, približne 30-percentný rast zaznamenali aj kategórie kozmetiky a parfumov, športu a turistiky či produktov v oblasti zdravia.

Z hľadiska celkového objemu objednávok dominoval segment dom a záhrada, ktorý bol v roku 2025 jednoznačne najsilnejší. S výrazným odstupom nasledovala elektronika. Z menších kategórií najviac prekvapilo zberateľstvo, ktorého obrat sa medziročne zvýšil až o 250 %. Pri týchto nákupoch zohráva úlohu nielen sentiment, ale aj snaha uchovať alebo zhodnotiť hodnotu vložených prostriedkov.

Na druhej strane, nie všetky segmenty rástli. Pokles zaznamenali kategórie erotiky a zábavy, čo môže súvisieť so snahou domácností obmedziť výdavky na menej nevyhnutný tovar. Slabší dopyt sa prejavil aj v segmente mobilných telefónov a GPS zariadení, kde sa po silných rokoch trh pravdepodobne dostal do fázy nasýtenia.

