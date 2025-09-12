Tržby v podnikoch rástli, no služby spomalili. Podľa analytika ide o varovný signál

Tržby slovenských podnikov v júli pokračovali v raste, no dynamika sa v niektorých kľúčových sektoroch citeľne spomalila. Všetkých päť sledovaných odvetví síce vykázalo medziročný nárast, no iba stavebníctvo dokázalo udržať dvojciferné tempo. Podľa údajov Štatistického úradu SR stavebné firmy posilnili tržby o 11,7 %, čo je už štvrtý raz v tomto roku, keď sa dostali nad desaťpercentný rast. Podporili ich najmä vládne investičné projekty a verejné zákazky.
Priemysel, ktorý je dlhodobo motorom slovenskej ekonomiky, si pripísal rast o 6 %, no jeho výsledky boli nerovnomerné. Najvýraznejšie posilnila ostatná výroba takmer o 39 %, spracovanie kovov o 8,7 %, či výroba koksu a ropných produktov o 48,6 %. Naopak, poklesy pri dodávkach energií, vody a v automobilovom priemysle celkový výsledok tlmili.
Doprava a skladovanie vzrástli o 6,5 % a ťažia najmä zo zahraničného dopytu. Informačné a komunikačné činnosti stúpli iba o 1,5 % a vybrané trhové služby dokonca len o 0,9 %, čo je ich najslabší výsledok od začiatku roka. Analytik 365.bankTomáš Boháček upozorňuje, že práve spomalenie služieb je varovným signálom.
„Najväčším sklamaním sú trhové služby, kde rast spomalil pod 1 %, čo naznačuje slabší domáci dopyt. Celkový obraz je síce pozitívny, ale zároveň nerovnovážny. Rast ekonomiky preto príliš ťažiť z tejto situácie nebude, ide skôr o menej trvácne efekty, ktoré chránia pred hlbším poklesom,“ uviedol pre agentúru SITA Boháček. Dodal, že vzhľadom na konsolidačný balík vlády nemožno očakávať podporu ani zo strany domácností, keďže ich kúpyschopnosť bude klesať.