Spoločnosť Unika Profit ponúka finančné služby bez povolenia, varuje NBS

Regulátor preto upozorňuje verejnosť, aby bola pri výbere investičných partnerov mimoriadne opatrná.
Lucia Kvasnicová
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Budova Národnej banky Slovenska (NBS)
Budova Národnej banky Slovenska (NBS) Foto: ilustračné, SITA/Michal Burza.
Slovensko Investovanie Ekonomika z lokality Slovensko

Národná banka Slovenska (NBS) varuje pred aktivitami spoločnosti Unika Profit, ktorá podľa regulátora pôsobí bez akéhokoľvek povolenia a nie je zapísaná v žiadnom registri vedenom centrálnou bankou.

Bez povolenia

Spoločnosť vystupuje na internete pod názvom Škola obchodovania a ponúka svoje služby cez web skolaobchodovania.sk a aj prostredníctvom sociálnych sietí.

Podľa NBS však Unika Profit nemá oprávnenie na poskytovanie investičných služieb, finančného sprostredkovania ani poradenstva, čo znamená, že jej činnosť nie je pod dohľadom regulátora a klienti sú vystavení výrazne vyššiemu riziku.

„Subjektu Unika Profit nebolo udelené žiadne povolenie od NBS a nie je zapísaný v žiadnom registri vedenom NBS,“ uvádza banka vo svojom oficiálnom stanovisku.

Opatrnosť pri výbere investičných partnerov

Regulátor preto upozorňuje verejnosť, aby bola pri výbere investičných partnerov mimoriadne opatrná. NBS dlhodobo odporúča, aby si ľudia pred vstupom do zmluvného vzťahu overili, či má daný subjekt príslušné povolenie, a to prostredníctvom oficiálneho portálu subjekty.nbs.sk. Klienti, ktorí investujú prostredníctvom neregulovaných subjektov, totiž nemajú rovnakú úroveň ochrany ako v prípade firiem pod dohľadom centrálnej banky.

NBS zároveň pripomína, že pri rozhodovaní o investovaní by si mal každý investor zvážiť všetky riziká spojené s konkrétnou ponukou, vrátane svojich finančných možností, investičných preferencií a schopnosti znášať prípadné straty. Hoci dohľad nad finančným trhom je zo zákona neverejný, Národná banka ubezpečuje, že v prípade podozrivých aktivít vykonáva potrebné kroky a spolupracuje s ďalšími orgánmi štátnej správy.

Firmy a inštitúcie: NBS Národná banka Slovenska
Okruhy tém: Centrálna banka Finančné sprostredkovanie Investovanie Upozornenie
Nahlásiť problém

