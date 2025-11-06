Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmenu výplaty novembrových dôchodkov. Kedy ich môžu seniori očakávať?

Sociálna poisťovňa upozorňuje dôchodcov na zmenu v termíne hotovostnej výplaty novembrových dôchodkov. Keďže 17. november už od tohto roka nepatrí medzi dni pracovného pokoja, dôchodky splatné v nedeľu 16. novembra budú vyplatené v pondelok 17. novembra 2025 v štandardnom režime. Sociálna poisťovňa uviedla, že ide o postup, ktorý sa uplatňuje vždy, ak deň splatnosti dôchodku pripadne na nedeľu.
Dôchodcom, ktorí poberajú dávku na bankový účet, budú dôchodky pripísané v obvyklých výplatných termínoch bez akejkoľvek zmeny. Poistenci tak dostanú svoje peniaze podľa zaužívaného harmonogramu.
Zmena súvisí s tohtoročným rozhodnutím parlamentu, ktorý v rámci konsolidačného balíčka zrušil 17. november ako deň pracovného pokoja. Deň boja za slobodu a demokraciu bude po prvý raz po dvadsiatich štyroch rokoch bežným pracovným dňom pre približne 2,4 milióna zamestnancov.
Zmena sa týka aj približne 700-tisíc žiakov základných a stredných škôl. Napriek tomu sa mnohé školy aj zamestnávatelia rozhodli udelili žiakom aj zamestnancom voľno.