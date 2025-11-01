Dôchodky budú po novom roku vyššie. O koľko si seniori prilepšia?

Dôchodky na Slovensku sa od začiatku roka 2026 zvýšia o 3,7 %. Tento nárast zodpovedá medziročnému rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktorý zistil Štatistický úrad SR za deväť mesiacov roku 2025.
Valorizácia dôchodkov
Zvýšenie dôchodkov Sociálna poisťovňa (SP) uplatní automaticky, bez potreby podania osobitnej žiadosti, pričom vyššia suma sa bude vyplácať prvýkrát v januári 2026. Poberatelia dôchodkov zároveň dostanú písomné rozhodnutie o valorizácii a aj doplatok za január 2026 vrátane. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.
Valorizuje sa suma pôvodne priznaného dôchodku bez započítania minimálneho dôchodku. Sociálna poisťovňa zároveň prehodnotí nárok na minimálny dôchodok podľa novej valorizovanej sumy. Minimálny dôchodok, ktorý sa platí za určitý počet rokov dôchodkového poistenia, sa tiež od 1. januára 2026 mení, pričom jeho aktuálne sumy sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
Ak po valorizácii bude dôchodok nižší ako nová suma minimálneho dôchodku, dôchodok sa navýši na túto minimálnu sumu platnú od januára 2026. Naopak, ak bude dôchodok rovný alebo vyšší ako táto suma, nárok na minimálny dôchodok zanikne a vyplácať sa bude len valorizovaná suma dôchodku.
Zvýšenie dôchodkov
Pre ilustráciu, dôchodca s 42 rokmi dôchodkového poistenia a predchádzajúcim dôchodkom 470,80 eura, ktorý po valorizácii dostane 488,30 eura, bude mať následne dôchodok ešte zvýšený na novú minimálnu sumu 501,50 eura.
Ďalší príklad uvádza dôchodcu s 50 rokmi dôchodkového poistenia, ktorému sa valorizácia zvýši zo 554,80 eura na 575,40 eura, čo presahuje minimálny dôchodok, a preto sa mu minimálny dôchodok už neuplatní.
Zvýšenie dôchodkov v roku 2026 tak reflektuje rast cien a zabezpečí primerané zabezpečenie dôchodcov na Slovensku.