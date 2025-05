Slovenský poistný trh sa v minulom roku zotavil a stúpol štvornásobne, celkový príjem dosiahol 2 miliardy

Slovenský poistný trh sa v minulom roku zotavil, keď medziročne stúpol viac ako štvornásobne o 7,8 percenta. Celkový príjem z poistného u nás dosiahol 2 miliardy eur. Rast podporilo poistenie majetku a zodpovednosti, ktoré stúplo o 10,5 percenta, aj životné poistenie. Tieto závery priniesla globálna správa o poistení skupiny Allianz.

Očakáva sa, že trh životného poistenia sa na Slovensku vráti k rastu. To by bol prvý nárast od roku 2017. Napriek tomu zostáva trh životného poistenia u nás podľa Allianzu výrazne menší ako pred 15 rokmi. Zdravotné poistenie stúplo o takmer 15 percent, no naďalej ostáva najmenším segmentom s podielom okolo 8 percent.

Celosvetový sektor

Celosvetový poistný sektor v roku 2024 stúpol o 8,6 percenta, čo je viac ako rok predtým. Rast v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti bol podporený hlavne Severnou Amerikou, ktorá tvorí viac ako polovicu poistného trhu a príjem z poistného tam vzrástol o vyše 8 percent. Západná Európa zaznamenala 6-percentný rast, zatiaľ čo ázijský trh bol menej dynamický, s rastom poistného na úrovni 4 percent.

Životné poistenie stúplo o vyše 10 percent, najmä vďaka vysokým úrokovým sadzbám v USA a silným rastom v Ázii, na čele s Čínou. Vyššie úrokové sadzby sa odrazili aj na náraste dôchodkov a na zvýšení príjmu z poistného v západnej Európe o vyše 7 percent. Očakáva sa, že v nasledujúcich desiatich rokoch bude celkový globálny poistný trh rásť o 5,3 percenta ročne, teda mierne nad ekonomickým rastom.

Geopolitická neistota

Na Slovensku správa Allianz predpovedá rast poistného trhu o 4,9 percent ročne. Keďže rastúca potreba ochrany je globálnym fenoménom, poistný segment bude vykazovať solídne rastové miery na takmer všetkých trhoch. Vďaka vyšším úrokovým sadzbám je správa Allianz optimistická aj ohľadom životného poistenia, kde očakáva ročný rast na úrovni 5 percent.

Geopolitické neistoty a obchodné napätie môžu ovplyvniť objem poistenia prostredníctvom slabšieho ekonomického rastu, spomalenia obchodu a vyšších kreditných a trhových rizík. Na druhej strane, ochranný efekt môže byť viditeľný, keďže firmy požadujú viac riešení riadenia rizík v tomto neistom a krízou postihnutom prostredí.