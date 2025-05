Poisťovanie verejného majetku má prejsť veľkou zmenou. Štát začal hľadať úspory

Vláda v stredu schválila materiál Najlepšia prax poisťovania v štáte, ktorý mapuje možné znižovanie výdavkov na poistenie verejného majetku. Podľa Ministerstva financií SR na komerčnom poistení štát zaplatí viac, ako keby hradil vzniknuté škody z rozpočtu.

Štát zároveň podľa rezortu nemá systémové pravidlá na usmernenie verejných subjektov pri poisťovaní proti možným škodám. Cieľom ministerstva financií je predstaviť systémové pravidlá, ktoré povedú k hospodárnejšiemu prístupu pri poisťovaní verejných subjektov.

Inšpirácia zo zahraničia

Vo vyspelých krajinách, ako je Veľká Británia, Holandsko či Švédsko, je štandardom verejný majetok komerčne nepoisťovať, keďže pre štát je lacnejšie znášať škody z rozpočtu. Na Slovensku sa však podľa rezortu financií v ústrednej správe v rokoch 2016-2023 na poistnom zaplatilo v priemere 23 miliónov eur ročne. Odporúča preto niekoľko princípov, ktoré môžu výdavky na poistenie výrazne znížiť a ktoré by mali dodržiavať všetky subjekty ústrednej správy.

Prvým odporúčaním je nepoisťovať majetok s nízkou hodnotou, a to do 5 % operatívnych výdavkov kapitoly, pričom prípadnú obnovu by mali organizácie hradiť z vlastného rozpočtu. Dôležitým predpokladom je adekvátne zabezpečenie majetku. Pri väčších škodách by sa organizácie mali obracať na správcu kapitoly, ktorý môže presmerovať rozpočtované zdroje na úkor iných priorít. Takto nastavené pravidlá a zdieľanie rizika umožnia organizáciám zväčšiť objem škôd, proti ktorým nepotrebujú komerčné poistenie.

Poistenie len v odôvodnených prípadoch

Ak je poistenie nevyhnutné, odporúča sa centrálne obstarávanie na úrovni správcu kapitoly, čo umožní vyjednať lepšie podmienky a nižšie ceny. Pri poistení je vhodné využívať vysokú spoluúčasť, ktorá môže znížiť cenu poistky aj o desiatky percent.

Limit poistného plnenia by mal byť nastavený podľa typu rizika a reálne očakávaných škôd, nie na plnú hodnotu majetku. Napríklad, cesty a mosty v celkovej hodnote 7 miliárd eur nemusia byť poistené na plnú sumu, ale len na výšku najväčšej predvídateľnej škodovej udalosti.

Menej sprostredkovateľov, menej provízií

Pri jednoduchých poisteniach, ako je povinné zmluvné poistenie, by sa mali obmedziť sprostredkovatelia, čím sa znížia náklady na provízie a predíde sa potenciálnemu konfliktu záujmov. Ministerstvo by malo obstarávať povinné zmluvné poistenie bez využitia služieb sprostredkovateľa.

Vybudovanie procesov na úplné zrušenie všetkých poistiek by bolo náročné a časovo zdĺhavé, no už dodržiavanie týchto princípov môže priniesť štátu významné úspory. Príkladom je ministerstvo s operatívnymi výdavkami 50 miliónov eur, ktoré by nemalo poisťovať majetok s hodnotou do 2,5 milióna eur, ako sú rozbité okná či škody na autách. Správca kapitoly by mal obstarávať poistenie pre všetky organizácie v rámci kapitoly a pri poistení vozidiel zvýšiť spoluúčasť, čím sa zníži ročné poistné až o polovicu.