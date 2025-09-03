Prvé trhliny v raste zamestnanosti sa začínajú prejavovať, odolnosť trhu sa môže oslabiť

Slovenský trh práce si udržiava silnú kondíciu, no prvé trhliny v doterajšom raste zamestnanosti sa začínajú prejavovať. V druhom štvrťroku miera nezamestnanosti zostala podľa štatistikov na úrovni 5,3 %, čo zodpovedá 144,5 tisícom ľudí bez práce, teda blízko historických miním.
Počet pracujúcich však medziročne klesol o 10,8 tisíca, čo predstavuje prvý výraznejší pokles po takmer dvoch rokoch nepretržitého rastu. Analytik Slovenskej sporiteľneMatej Horňák upozorňuje, že trh práce síce stále pôsobí odolne, no jeho štruktúra odhaľuje dlhodobé slabiny.
Úbytok v odvetviach
„Viac než 60 % nezamestnaných nepracuje dlhšie ako jeden rok a 45-tisíc z nich ešte nikdy nepracovalo. Táto skupina definitívne stráca pracovné návyky a zručnosti, čo znamená, že ich návrat na trh práce si bude vyžadovať časové aj finančné úsilie na strane štátu či firiem,“ uviedol.
Z hľadiska odvetví najciteľnejší úbytok pracovných miest evidovalo stavebníctvo a mierne oslabenie postihlo aj priemyselnú výrobu. Horňák očakáva, že nezamestnanosť začne v najbližších mesiacoch postupne rásť a vrcholiť by mala začiatkom roka 2026, pričom k nárastu o 10 až 15 tisíc ľudí bez práce môže prispieť najmä spomalenie ekonomiky doma i v zahraničí. Podobný tón volí aj analytik 365.bankTomáš Boháček, podľa ktorého sa slovenský trh práce dostáva do novej fázy.
Opatrný optimizmus
„Celkový počet pracujúcich klesol o 0,4 % na 2,607 milióna, čo predstavuje zmenu doterajšieho trendu,“ upozornil. Dodáva, že hoci nezamestnanosť zostáva nízka, oslabenie sa po prvýkrát po roku prejavilo aj v dominantnom sektore služieb, najmä v IT, zdravotníctve a školstve, kde zmizlo spolu vyše 25 tisíc pracovných miest.
Pokles pokračoval aj v stavebníctve, ktoré stratilo 13 tisíc zamestnancov, zatiaľ čo rastúci dopyt po pracovníkoch si udržali logistika a obchod. Boháček upozorňuje, že regionálne rozdiely sa tým prehlbujú. Kým Trnavský a Žilinský kraj pracovné miesta pridávali, Nitriansky kraj hlásil najväčší úbytok. Výhľad na najbližšie obdobie sa tak nesie v znamení opatrného optimizmu, no s narastajúcimi rizikami.
„Do konca roka očakávame, že zamestnanosť bude stagnovať blízko súčasných úrovní a miera nezamestnanosti sa udrží v pásme 5,2 až 5,5 %. Rok 2026 však môže priniesť viac neistoty,“ uviedol Boháček.
Hlavné riziká
Medzi hlavné riziká zaraďuje fiškálnu konsolidáciu, ktorá môže utlmiť tvorbu pracovných miest vo verejnej správe a priemysle, externé šoky, predovšetkým cez americké clá a ich dopad na automobilový priemysel, ako aj pokračujúce ochladenie v IT sektore, kde už aj na Slovensku cítiť globálny trend náhrady pracovníkov umelou inteligenciou.
Napriek stagnácii v niektorých odvetviach však trh práce zatiaľ nepôsobí dramaticky ohrozene. Odborníci sa zhodujú, že historicky nízka nezamestnanosť zostane ešte nejaký čas zachovaná, hoci pod povrchom už badať zmeny, ktoré budú formovať jeho vývoj v ďalších rokoch.