Európska komisia schválila revíziu Plánu obnovy Slovenska, uvoľnila tak takmer 197 miliónov eur

Európska komisia schválila Slovensku revíziu Plánu obnovy, ktorá upravuje obsah niektorých opatrení i spôsob vykazovania plnenia míľnikov. Revízia vyplýva z iniciatívy EK voči všetkým členským štátom a jej cieľom bolo zjednodušiť implementáciu a administratívne procesy tak, aby projekty mohli byť realizované do konca augusta 2026.
Slovensko touto revíziou presunulo takmer 197 miliónov eur, ktoré budú smerovať najmä na modernizáciu zariadení zvyšujúcich flexibilitu energetických a distribučných sústav, ako aj na modernizáciu IKT vybavenia verejnej správy a digitálne projekty. Z celkovej sumy viac ako 25 miliónov eur pôjde na nákup ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu a približne 27 miliónov eur na zvýšenie energetickej efektívnosti budov.
Kmec: Opatrenia pomôžu splniť ciele Plánu obnovy
Podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec vyzdvihol úspešnosť rokovaní s EK a zdôraznil, že pripravené opatrenia pomôžu Slovensku splniť celkové ciele Plánu obnovy. Revízia zároveň upravila aj cieľové ambície niektorých opatrení, ktoré nebolo možné zrealizovať v časovom limite, a odstránila čiastkové míľniky plnené v rámci viacerých žiadostí o platbu, čím sa znížila administratívna záťaž na oboch stranách.
V rámci revízie získali zvýšené financovanie investície do rekonštrukcie lôžok na psychiatrických oddeleniach, ako aj do obnovy verejných, historických a pamiatkovo chránených budov.
Nasleduje schvaľovanie Radou ECOFIN
Proces schválenia revízie Plánu obnovy je výsledkom intenzívnej spolupráce s Európskou komisiou a vykonávateľmi plánu. Ďalším krokom bude schválenie revízie Radou EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN), ktoré sa očakáva v priebehu novembra 2025.
Cieľmi revízie bolo jasné preukazovanie plnenia míľnikov na základe konkrétnych dôkazov, odstránenie administratívnej záťaže na strane EK i Slovenska, úprava čiastkových míľnikov a zníženie ambícií opatrení, ktoré nie je možné splniť do augusta 2026. Zároveň boli posilnené tie oblasti, ktoré majú vyššiu absorpčnú kapacitu a prinesú rýchlejšie výsledky.