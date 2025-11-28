Splnenie schváleného rozpočtu je v miernom ohrození, RRZ zvýšila odhadovanú úroveň deficitu

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v minimálnej miere zvýšila odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy pre rok 2025. Vplyv zmien oproti októbrovej prognóze na saldo verejnej správy sa neutralizuje.
Vyššie výdavky na spolufinancovanie a v čerpaní samospráv sú kompenzované úsporami v štátnom rozpočte a vyššími nedaňovými príjmami. Podľa RRZ deficit v aktuálnom roku dosiahne 5,1 % HDP, resp. 6,9 mld. eur. Negatívna odchýlka od rozpočtového cieľa dosahuje 0,4 % HDP, resp. 479 mil. eur, čo znamená stredné riziko pre splnenie schváleného rozpočtu.
Slovenský rozpočet je v súlade s pravidlami, Kamenický víta hodnotenie Európskej komisie
V porovnaní s odhadom vlády zverejneným v schválenom rozpočte na roky 2026 až 2028 je úroveň deficitu prognózovaná rozpočtovou radou vyššia o 0,1 % HDP. Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade RRZ voči rozpočtu naďalej predstavuje výpadok výnosu z daní a odvodov, najmä nižší očakávaný príjem z DPH a dane z príjmov právnických osôb.
Tento rok sa predpokladá dodanie ešte dvoch stíhačiek F-16, pričom prípadný odklad by podľa rady znížil deficit v tomto roku a zhoršil saldo v roku 2026. V rámci rozpočtového semaforu RRZ takisto odhaduje plnenie nominálneho limitu verejných výdavkov stanoveného v schválenom rozpočte. Podľa RRZ dosiahnu verejné výdavky spadajúce pod tento limit v roku 2025 sumu 60,6 mld. eur, čo znamená, že limit výdavkov schválený parlamentom by nemal byť prekročený.