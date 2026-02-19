Slovensko chce posilniť svoju ekonomickú stopu na Balkáne, Eximbanka otvára firmám dvere na nový trh

Slovensko chce posilniť svoju ekonomickú stopu na Balkáne. Generálny riaditeľ EximbankyRastislav Podhorec absolvoval v Severnom Macedónsku sériu rokovaní s predstaviteľmi centrálnej banky, ministerstva financií,ministerstva zahraničných vecí aj tamojšej rozvojovej banky.
Makroekonomický vývoj
Návšteva sa uskutočnila v rámci podnikateľskej misie do Skopje pri príležitosti oficiálnej cesty ministra financií SRLadislava Kamenického a jej cieľom bolo posilniť inštitucionálnu spoluprácu vo finančnej oblasti a vytvoriť stabilný rámec pre ďalší rast vzájomného obchodu.
Rastislav Podhorec sprevádzal ministra financií na rokovaniach s guvernérom Národnej banky Severného Macedónska Trajkom Slaveskim. Delegácia následne rokovala s ministerkou financií Gordanou Dimitrieskou Kochoskou a so štátnymi tajomníkmi rezortov financií a zahraničných vecí.
V rebríčku OECD si polepšili tri krajiny, pre exportérov to znamená menej rizika
Diskusie sa sústredili na makroekonomický vývoj, stabilitu finančného sektora a konkrétne možnosti prehĺbenia spolupráce pri podpore exportu a investícií. Dôležitým kontextom rokovaní je dynamika vzájomného obchodu. Medziročný rast obchodnej výmeny presahuje 30 percent, pričom tradične silnú pozíciu má automobilový priemysel.
Reforma podnikateľského prostredia
Ambíciou oboch strán je však diverzifikovať štruktúru obchodu aj do ďalších sektorov a vytvoriť širší základ pre investičnú spoluprácu. Súčasťou programu bolo aj stretnutie s ministrom zahraničných vecí Severného Macedónska Timčom Mucunskim a so zástupcami Rozvojovej banky Severného Macedónska, ktorá je prirodzeným bilaterálnym partnerom slovenskej Eximbanky.
Obe inštitúcie, ako členovia Pražského klubu Bernskej únie, potvrdili záujem o systematickú spoluprácu pri financovaní projektov spoločného záujmu, zdieľaní skúseností v oblasti riadenia rizík a podpore investičných aktivít slovenských firiem na macedónskom trhu. Severné Macedónsko ako kandidátska krajina Európskej únie pokračuje v reformách podnikateľského prostredia, čo zvyšuje jeho atraktivitu pre zahraničných investorov.
Eximbanka hlási úspech v Ázii. Slovenské firmy majú dvere do Indonézie a Singapuru otvorené
Významným míľnikom bolo podpísanie Memoranda o hospodárskej spolupráci počas návštevy prezidenta Slovenskej republiky v Skopje v októbri 2025. Dokument vytvára rámec pre systematický rozvoj bilaterálnych ekonomických vzťahov a poskytuje politickú oporu pre intenzívnejšiu obchodnú výmenu.
Poistenie vývozných úverov
Generálny riaditeľ Eximbanky vystúpil aj na severomacedónsko-slovenskom biznis fóre, kde predstavil konkrétne finančné a poistné nástroje, ktoré môžu slovenským exportérom uľahčiť vstup na tamojší trh. Ide najmä o poistenie vývozných úverov, záruky a financovanie investičných projektov v rôznych oblastiach priemyslu a služieb.
„Podpora Eximbanky pre bezpečný vstup slovenských exportérov na trh Severného Macedónska umožňuje nielen naplno využiť obchodný a investičný potenciál krajiny, ale zároveň prispieva k posilneniu stability a ekonomickej odolnosti širšieho regiónu,“ uviedol Rastislav Podhorec.