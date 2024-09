Slovensko ako člen eurozóny nemôže „skrachovať“, po gréckej kríze sa vytvorili dôležité mechanizmy

Vstup Slovenska do eurozóny priniesol krajine stabilitu a ochranu pred vysokou infláciou. Uviedol to v relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk bývalý guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a bývalý predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko.

Výhody eura v čase kríz

Na základe aktuálnych dát sa podľa neho ukázalo, že euro prináša výhody aj v čase ekonomických kríz pri porovnaní s krajinami, ktoré si ponechali vlastnú menu.

Euro je pre Slovensko podľa Šramka obrovskou výhodou. Diskusie pred jeho zavedením často smerovali k strate suverénnej menovej politiky. „Avšak pandémia koronavírusu a následná ekonomická kríza ukázali, že napriek vlastnej mene a centrálnej banke Česká republika a Maďarsko zápasili s vyššou infláciou než my,“ zdôraznil Šramko.

Podľa jeho slov menová politika v nečlenskom štáte nebola schopná efektívne bojovať so zvýšenou infláciou, čo potvrdzujú prípady Maďarska a Českej republiky.

Zavedené obranné mechanizmy

Okrem toho dodal, že slovenská ekonomika bola pred vstupom do eurozóny závislá na výkyvoch a volatilite v menovom kurze.

„Slovenská koruna bola vždy volatilná, a to výrazne ovplyvňovalo našu ekonomiku. Zavedením eura sme toto riziko eliminovali, čo je pre otvorenú a priemyselne orientovanú krajinu ako Slovensko nesmierne dôležité,“ doplnil Šramko.

Expert tiež upozornil na dôležité mechanizmy vytvorené po gréckej kríze, ktoré zabraňujú krachu členských krajín eurozóny. „Po gréckej kríze boli zavedené obranné mechanizmy ako Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM). Tieto mechanizmy teraz umožňujú, aby Európska centrálna banka mohla intervenovať a pomôcť krajinám, ktoré by sa ocitli v ťažkostiach,“ vysvetlil Šramko.

Dodal, že vstup do takýchto mechanizmov by síce bol spojený s vážnymi dôsledkami, ale umožňujú pokračovanie fungovania krajiny bez vyhlásenia platobnej neschopnosti. Týmto argumentom potvrdzuje, že vzhľadom na historický vývoj a aktuálne európske mechanizmy, Slovensko nemôže „skrachovať“ ako člen eurozóny, čo podľa Šramka je ďalším dôkazom výhod členstva v európskej menovej únii.