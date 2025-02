Čo by sa stalo, keby sme vystúpili z EÚ? Slovenská banková asociácia priblížila dôsledky

Slovenská banková asociácia považuje úvahy o vystúpení Slovenska z Európskej únie a eurozóny za mimoriadne nebezpečné.

Ekonomický chaos

Varuje pred ekonomickým chaosom, nestabilitou a dramatickým prepadom meny. Od vstupu do EÚ v roku 2004 získalo Slovensko z eurofondov viac ako 24 miliárd eur, čo prispelo k rozvoju infraštruktúry, školstva a zdravotníctva.

Podľa Národnej banky Slovenska ročné prínosy z členstva v EÚ predstavujú približne 4 % HDP, čo je 830 eur ročne na obyvateľa. Odchod z jednotného trhu by znamenal zavedenie ciel a netarifných prekážok, čo by podľa bankovej asociácie výrazne poškodilo slovenskú ekonomiku.

Strata investorov

Slovensko by muselo uzatvárať nové obchodné dohody, pravdepodobne menej výhodné. Strata eurofondov by znamenala potrebu výrazného navýšenia vlastných investícií, čo by mohlo viesť k škrtom v sociálnych výdavkoch.

Zrušenie členstva v eurozóne by prinieslo podľa asociácie návrat k národnej mene, čo by spôsobilo devalváciu, vysokú infláciu a zvýšenie úrokových sadzieb.

Strata záujmu investorov by mohla viesť k odlivu kapitálu a zhoršeniu podnikateľského prostredia. Prezident Slovenskej bankovej asociácie Daniel Kollár vyzýva na dôkladné informovanie verejnosti o rizikách spojených s vystúpením z EÚ a eurozóny.