AI verzus realitný odborník. Oplatí sa viac kúpiť byt alebo investovať do realitného fondu?

Slováci sa pri rozhodovaní, kam uložiť svoje peniaze, často pýtajú tú istú otázku. Oplatí sa viac kúpiť byt alebo investovať do realitného fondu? Spoločnosť 365.invest sa na ňu pozrela z dvoch uhlov, a to očami umelej inteligencie a skúseného odborníka. Výsledok prekvapil tým, ako málo sa od seba tieto dva prístupy líšili.
Experiment
Umelá inteligencia v experimente, ktorý realizovala spoločnosť 365.invest, dostala úlohu porovnať výhody a nevýhody kúpy investičného bytu na prenájom oproti investovaniu do realitného fondu. Výsledok bol jednoznačný. Byt dáva zmysel predovšetkým ako riešenie vlastného bývania, no z čisto investičného pohľadu vyhráva realitný fond. Dôvody? Podľa AI ide najmä o nižší vstupný kapitál, možnosť diverzifikácie, vyššiu likviditu a absenciu starostí s údržbou.
Slováci patria k najmenej spokojným národom so svojou finančnou situáciou v Únii. Ako to zlepšiť?
„Na kúpu bytu je dnes potrebný výrazne vyšší vstupný kapitál, zatiaľ čo do realitného fondu sa dá investovať už od pár desiatok eur,“ vyhodnotila AI. K tomu pridala aj pragmatický argument. Predaj bytu trvá mesiace a nesie so sebou množstvo administratívy, zatiaľ čo podiel vo fonde je možné predať v priebehu niekoľkých dní.
Názor odborníka
Tento strojovo racionálny pohľad potvrdzuje aj odborník. „Umelá inteligencia to dobre zhrnula. Kúpa bytu na bývanie je v prvom rade dôležité finančné aj emocionálne rozhodnutie. Ak sa však na nehnuteľnosť pozeráme ako na čistú investíciu s cieľom zhodnotiť peniaze, realitný fond môže byť pre väčšinu ľudí oveľa lepšou cestou,“ vysvetľuje Peter Vojtek z 365.invest.
Máte úspory na bežnom účte? Prichádzate o peniaze, varujú odborníci
Podľa neho fond odstraňuje najväčšie bariéry, a to potrebu veľkého kapitálu a starosti spojené so správou majetku. „Umožňuje bežnému človeku profitovať z rastu cien nehnuteľností bez toho, aby musel riešiť pokazený kotol alebo neplatiaceho nájomníka,“ uvádza Vojtek.
Umelá inteligencia aj expert sa zhodujú v tom, že kľúčom je strategický prístup. Investícia do realít by mala byť len jednou časťou širšieho portfólia, ktoré zohľadňuje riziko aj investičný horizont. Pre strednodobý horizont desiatich rokov je podľa nich vhodné rozložiť investície naprieč viacerými aktívami.
Pančucha verzus podielový fond. Ako dnes rozmýšľajú seniori o peniazoch?
„Najväčšou chybou je nechať peniaze nečinne ležať na bežnom účte, kde ich znehodnocuje inflácia. Základom je začať. Pravidelné, aj keď menšie investície, majú vďaka zloženému úročeniu obrovskú silu vybudovať solídny majetok v budúcnosti,“ uzatvára Vojtek. Zároveň upozorňuje, že hoci umelá inteligencia dokáže ponúknuť relevantné odporúčania, vždy je vhodné ich overiť s reálnym odborníkom.