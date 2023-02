Slobodné povolania by mali mať nárok na predčasný starobný dôchodok, navrhujú poslanci za SaS

Od septembra tohto roka by sa mala uľahčiť situácia tzv. slobodných povolaní pri priznávaní predčasného starobného dôchodku. Existencia oprávnenia vykonávať slobodné povolanie by pre znalcov, advokátov či audítorov už nemala byť dôvodom na nepriznanie predčasného starobného dôchodku.

Predčasné starobné dôchodky

Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do parlamentu predložili poslanci z klubu SaS Peter Cmorej, Anna Zemanová a Vladimír Ledecký. O návrhu novely zákona by mal parlament rokovať na marcovej schôdzi.

Sociálna poisťovňa v súčasnosti nepriznáva predčasné starobné dôchodky vzhľadom na existenciu oprávnenia na vykonávanie niektorého slobodného povolania.

„Poisťovňa považuje takéto osoby za povinne nemocensky a dôchodkovo poistené osoby bez toho, aby skutočne skúmala príjem osoby z daného oprávnenia,“ upozorňujú poslanci za SaS. Slobodné povolania sú preto podľa nich diskriminované, keďže im zákon neumožňuje poberať predčasný starobný dôchodok.

Priznávanie nároku na materskú dávku

Poslanci za SaS tiež navrhujú spresniť súčasnú právnu úpravu v oblasti priznávania nároku na materskú dávku. Do obdobia poistenia pri posudzovaní nároku na materskú dávku navrhujú započítavať skončené aj trvajúce povinné nemocenské poistenia.

„Nebudú tak vznikať výkladové problémy, či sa do obdobia poistenia na účely získania nároku na materské započítava len ukončené poistenie alebo aj neukončené poistenie,“ tvrdia.

„Súčasná prax Sociálnej poisťovne podľa liberálov vedie k absurdnej situácii, keď zamestnankyňa, ktorá pracovný pomer ukončí, získa materskú dávku vďaka ochrannej lehote, avšak zamestnankyňa, ktorá ďalej pracuje, materskú dávku nezíska, ak s iným už ukončeným pracovným pomerom nezískala 270 dní nemocenského poistenia,“ zdôvodnili poslanci za SaS.