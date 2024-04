Klienti VÚB banky si priplatia za vedenie účtu, ako aj za výber hotovosti

Na bankovom trhu ďalšia banka ohlásila zmenu svojho cenníka. Rozsah zvyšovania cien je zakaždým rozmanitý. Zväčša upravujú poplatky za vedenie účtu, za výbery z bankomatov a za služby, ktoré ľudia vykonávajú priamo v pobočke.

Cieľom je odradiť klientov od služieb, ktoré banke prinášajú pomerne vysoké náklady. Ak klienti bánk začnú viac využívať internetbanking a platobné karty na platby, vedia sa viacerým poplatkom ľahko vyhnúť.

Od júla príde zmena

Od 1. júla upravuje svoj cenník služieb VÚB banka. Ako informuje Finančný kompas, zmena sa dotkne mesačných poplatkov za vedenie účtu, hotovostných aj bezhotovostných služieb, či platobných kariet. Pri spotrebiteľských úveroch pribudli v cenníku služieb poplatky za poskytnutie spotrebiteľského úveru.

VÚB Účet bude za poplatok 7 eur, aktuálne je mesačný poplatok ešte vo výške 6 eur. VÚB Účet pre mladých zdražie z troch eur na 3,5 eura.

Avšak ako konkurenčné banky, aj VÚB poskytuje svojim klientom odmenu za vernosť. A pri správnom využívaní účtu sa vedia dopracovať aj k 100-percentnej zľave. Rovnako poskytuje svoje balíčkové účty, kde si klient vie vyskladať to, čo potrebuje.

Hotovostné operácie na účtoch

Zdražie aj vklad v hotovosti na účet vedený vo VÚB banke. Pri minciach do 50 kusov a bankovkách bude poplatok 6 eur, aktuálne je to 5 eur. Nad 50 kusov a za každých začatých 50 mincí taktiež poplatok stúpne z 5 na 6 eur.

Poplatky v bankách za služby realizované v pobočkách sú často drahšie než poplatky online bankovníctva. Dôvody sú jednoduché. Prevádzka kamenných pobočiek je nákladnejšia ako prevádzka online služieb. Banky musia platiť za priestory, pokrývať náklady na elektrinu, vodu, údržbu a ďalšie prevádzkové náklady.

Ďalej sú to personálne náklady. V pobočkách pracujú ľudia, ktorí zaisťujú obsluhu zákazníkov a poskytujú finančné poradenstvo. Zamestnanci v pobočke majú svoje mzdy a ďalšie benefity, čo predstavuje náklad pre banky. Naproti tomu online bankovníctvo alebo samoobslužné bankomaty vyžadujú menej personálu a sú tak menej nákladné.

Ak aj niektorí klienti uprednostňujú osobný kontakt a radšej navštevujú pobočky, kde môžu komunikovať a riešiť svoje požiadavky, banky túto preferenciu môžu zvýrazniť tým, že poplatky za služby v pobočkách nastavia vyššie.

Platobné karty

Výber hotovosti debetnými platobnými kartami z konkurenčného bankomatu a cez službu cash advance na Slovensku a v SEPA krajinách bude za poplatok 4 eurá, aktuálne je to poplatok 3,5 eura.

Vklad hotovosti debetnými platobnými kartami cez bankomat VÚB podporujúci funkciu vkladu bude za poplatok 50 centov. V súčasnosti je to 30 centov.

Bezhotovostný prevod peňazí cez platbu debetnou a kreditnou kartou zdražie z dvoch eur na tri eurá. Bezhotovostná platba kartou u obchodníka v SR a v zahraničí, dobitie kariet mobilných operátorov pri debetnej karte zdražie z 22 centov na 25 centov. Mierne sa zvýši aj cena cezhraničnej konverzie.

Úvery

Banka pri spotrebiteľských úveroch vylúčila poplatok za potvrdenie o výške odplaty. No pribudli aj nové poplatky. Poskytnutie spotrebiteľského úveru – financovanie osobných vozidiel do 3,5 t bude za poplatok 33 eur. Poskytnutie spotrebiteľského úveru – financovanie osobných vozidiel do 3,5 t formou finančného lízingu bude za poplatok 39,6 eura vrátane DPH.

Vyhotovenie kópie zmluvnej dokumentácie súvisiacej s úverom a finančným lízingom na žiadosť dlžníka bude stáť 20 centov za stranu. Vystavenie splnomocnenia na Dopravný inšpektorát SR bude za poplatok 15 eur.

Celý prehľad zmien si môžete pozriet tu.

Ako získať bezplatný účet

Na trhu stále existuje možnosť mať v banke bezplatný účet, no treba na to splniť rôzne podmienky. Jedna z tých častých je, že je potrebné mať na bankovom účte úspory vo výške niekoľko tisíc eur. Banky zároveň chcú, aby klient svoj účet aktívne používal. Čo znamená, že mu na účet chodí pravidelný príjem a ten míňa prostredníctvom platobnej karty alebo trvalých príkazov.

Je dôležité si uvedomiť, že banky majú rôzne poplatky a pravidlá, a preto je dôležité starostlivo čítať podmienky a zhodnotiť, ktoré z týchto tipov vám môžu najlepšie pomôcť pri minimalizovaní bankových poplatkov na základe vašich konkrétnych potrieb.