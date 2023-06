Rok 2023 je bláznivý a niektorí ľudia pociťujú aj FOMO efekt (video)

Rok 2023 je jednoducho bláznivý. Pokračuje najväčší vojenský konflikt od druhej svetovej vojny, máme energetickú krízu, ničí nás vysoká inflácia, padli veľké banky, sú tu napäté vzťahy medzi USA a Čínou a takto by sme mohol pokračovať aj celý deň.

Šialená reakcia akciových trhov

Už samotné tieto veci sú bláznivé, ale najšialenejšia je reakcia akciových trhov. Nie, nežijeme v katastrofálnej recesii, kedy všetko padá, práve naopak, taký Index S&P 500 posilnil od začiatku roku o 15 percent a NASDAQ o neuveriteľných 30 percent.

A práve v minulom roku zatracované technologické firmy, majú na rast akciového trhu najväčší vplyv. Darí sa Googlu, METE, Apple, ale aj ďalším veľkým hráčom, ako je napríklad Microsoft.

Tí šikovnejší vyťažili zo situácie, keď vlani boli akcie technologických firiem v prepade. Nakúpili ich lacno a tento rok z toho samozrejme kráľovsky profitujú.

No a čím viac ľudí zarábalo na týchto akciách, na ďalších doľahol tzv. FOMO efekt. Pocit, že o niečo prichádzajú, pocit, že niekto iný zarába veľké peniaze a oni toho nie sú súčasťou. Samozrejme do tohto vlaku nakupovania technologických akcií nabehli aj ďalší investori a čím väčšiu dôveru dali investori týmto akciám, tým sa akciám viac a viac darilo rásť.

Veľmi pekne je to vidieť na tzv. Fear & Greed indexe, ktorý meria to, aké emócie dnes najviac dominujú na trhu – či je to strach alebo chamtivosť. A dnes sme v štádiu extrémnej chamtivosti, investori strácajú zábrany, zabudli na strach a na riziká a chcú proste zarobiť peniaze.

Reálny trend alebo bublina?

Ale čo sa to vlastne deje? Technologickým firmám určite pomáha vzostup AI a doslova sa predbiehajú v tom, kto príde s revolučnejšou technológiou. Ľudí to samozrejme zaujíma a dnes nestretnete asi nikoho, kto by pochyboval o tom, že práve AI je budúcnosť nášho sveta.

Jedná sa ale o reálny trend a ceny technologických akcií sú právom tam, kde sú? Alebo ide iba o bublinu a ceny akcií sú prepálené… Oplatí sa nakupovať akcie týchto firiem aj teraz, pretože budú naďalej rásť? Alebo bublina spľasne tak rýchlo ako vznikla…

Odpoveď na túto otázku asi nenájdeme tak ľahko, pretože nikto nemá krištáľovú guľu. Čo ale vieme povedať je, že trh sa jednoducho nedá časovať. Predpovedať, ako budú trhy reagovať na všetky možné udalosti je tak ťažké, že to zvládne možno pár ľudí na svete. Pre drvivú väčšinu je to však nesplniteľná úloha.

Zamerajme sa teda skôr na konkrétne biznisy a akcie konkrétnych firiem, kde na základe výročných správ, personálnych ukazovateľov a iných informácií vieme ľahšie predpovedať, či sa firme bude dariť aj o rok, dva či tri. Určite je to jednoduchšie, ako predpovedať pohyb celého trhu.

My v SITA budeme určite dôsledne sledovať všetky udalosti a informácie a vy zase sledujte web SITA Financie.