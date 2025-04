Päť dôvodov, prečo hotovosť nezmizne z nášho života (a prečo je dobré mať ju poruke)

Hotovosť sa zrejme aj kvôli transakčnej dani vracia na Slovensko znova do hry. No v mnohých obciach, či na sídliskách je čoraz náročnejšie dostať sa k nej. Preto sa vám určite zíde tip na službu Slovenskej pošty, vďaka ktorej si hotovosť vyberiete aj vložíte na účet, a to doslova na každom rohu, bez nutnosti navštíviť banku.

V dobe smartfónov, QR kódov a bezkontaktnej platby sa môže zdať, že hotovosť pomaly odchádza do zabudnutia. No opak je pravdou – hotovosť stále zohráva v každodennom živote mnohých ľudí, aj podnikateľov, nezastupiteľnú úlohu. A zdá sa, že jej dôležitosť bude dokonca narastať. Prečo tomu tak je?

Kontrola výdavkov na prvom mieste

Bezkontaktné platby sú síce pohodlné, no ľahko pri nich stratíte prehľad o tom, koľko ste už minuli. S hotovosťou v peňaženke je to iné – peniaze vidíte, cítite a rýchlo zistíte, keď sa míňajú. Práve preto ju viac ako polovica Slovákov vníma ako užitočný nástroj na kontrolu výdavkov.

Hotovosť ako záruka súkromia

Nie každý chce, aby o každej jeho transakcii vedeli banky či platobné aplikácie. Platenie v hotovosti poskytuje väčší pocit anonymity. A práve ochrana súkromia je ďalším dôvodom, prečo si hotovosť drží svoje pevné miesto.

Dôvera, ktorá pretrváva

Až 90 % Slovákov považuje hotovosť za dôležitú možnosť platby. Bez ohľadu na technologické pokroky, dôvera vo fyzické peniaze zostáva silná – zvlášť v neistých časoch, kritických situáciách či počas výpadkov digitálnych služieb.

Miznúce bankomaty a banky – najmä na vidieku

Počet miest, kde si možno vybrať hotovosť na Slovensku, postupne klesá. Dôvodom je znižovanie počtu bankomatov a zatváranie hotovostných pobočiek bánk, najmä v menších mestách a na vidieku. Zároveň majú niektoré slovenské banky obmedzenie pri výbere hotovosti pre neklientov – maximálne 200 eur v rámci jedného výberu.

„Tento trend spôsobuje, že prístup k hotovosti je pre mnohých obyvateľov čoraz náročnejší, a to aj napriek tomu, že zostáva pre veľkú časť ľudí a firiem preferovaným spôsobom platby. Práve preto Slovenská pošta a spoločnosť SKPAY prišli s inovatívnymi riešeniami v oblasti dostupnosti k hotovosti. Rýchly výber a Rýchly vklad hotovosti, ktoré sú dostupné na každej pošte, pri každom okienku, aj v tých najmenších obciach,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.

Pomoc pre podnikateľov aj bežných ľudí

Mnohí živnostníci a malé firmy dnes znova uprednostňujú hotovosť, a to najmä kvôli transakčnej dani, ktorá predražuje bezhotovostné platby. „Malí podnikatelia, živnostníci, ale aj niektoré väčšie firmy, ktoré doteraz umožňovali platiť aj bezhotovostne, aktuálne tiež uprednostňujú cash. Dôvodom je transakčná daň,“ vysvetľuje Peterová.

Pre týchto ľudí je praktické mať k dispozícii jednoduché riešenie – na pošte si môžu vybrať hotovosť vo výške od 5 do 700 eur, pričom si sami určia skladbu bankoviek, vrátane 5-eurových, či mincí, ktoré bankomaty neposkytujú. Alebo vložiť peniaze na ľubovoľný účet, bez nutnosti navštíviť banku. Poplatok za túto službu je od 1 eura a stačí vám k tomu platobná karta a občiansky preukaz.

Ako si vybrať hotovosť na pošte?

Proces výberu je rýchly a jednoduchý, sľubuje Slovenská pošta. Stačí, keď sa klient preukáže občianskym preukazom (nie je potrebné, ak ste majiteľom Poštovej karty), nahlási požadovanú sumu, priloží platobnú kartu k POS terminálu. Priedhradkový zamestnanec mu vydá požadovanú hotovosť a potvrdenie o transakcii. Poplatok za výber hotovosti je pripočítaný rovno k sume, ktorú si klient vyberie. Vo väčšine prípadov si banka klienta za daný výber už nič navyše neúčtuje. Ak je klient majiteľom Poštovej karty, potvrdenie o vykonaní transakcie mu bude zaslané aj e-mailom a taktiež šetrí na poplatku prostredníctvom cashbacku, ktorý je mu vrátený na Poštovú kartu.

„Toto riešenie je vhodné pre všetkých bez ohľadu na to, ktorú banku používajú, či už slovenskú alebo aj zahraničné fintech banky. Vďaka Rýchlemu vkladu a Rýchlemu výberu ušetria klienti čas aj peniaze. Ide o bezpečné, spoľahlivé a rýchle riešenie. Slovenská pošta sa tak stáva vašim najbližším bankomatom aj vkladomatom,“ hovorí Peterová.

Hotovosť tu zostane. A teraz je aj dostupnejšia

Hotovosť aj v digitálnom svete má pevné miesto – a môže byť ešte dostupnejšia než doteraz. Či už potrebujete zaplatiť remeselníkovi, mať rezervu pre istotu, alebo poslať tržbu na účet, pošta je vám k dispozícii. Ide o bezpečné a rýchle riešenie dostupné na každej pobočke Slovenskej pošty.