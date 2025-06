Prídeme o úspory z 2. piliera? Odborník vysvetľuje pravdu o investovaní do diaľnic

V médiách sa objavili informácie, že peniaze z 2. piliera sa použijú na financovanie verejných projektov, ako je výstavba diaľnic či nájomných bytov.

Ľudia o svoje úspory neprídu

Produktový manažér Tatra banky Pavol Ďurkovič však ubezpečuje, že sporitelia o svoje úspory neprídu a druhý pilier sa neruší.

Nikto nepríde o svoje úspory a ani sa nejde rušiť druhý pilier. Odpoveď je oveľa jednoduchšia, skoro až nudná. — Pavol Ďurkovič, produktový manažér Tatra Banky.

Financovanie verejných projektov sa bude uskutočňovať cez emisiu dlhopisov, ktoré môžu, no nemusia dôchodkové fondy nakupovať „Manažéri dôchodkových fondov budú tieto dlhopisy analyzovať a posudzovať rovnako ako aj iné dlhopisy. Ak bude investícia do týchto dlhopisov pre sporiteľov výhodná, nakúpia ich do svojich dlhopisových fondov,“ vysvetľuje Ďurkovič.

Kedy sú vhodné dlhopisové fondy?

Nákup sa týka len dlhopisových garantovaných fondov, pričom väčšina sporiteľov sporí v indexových a akciových fondoch.

Dlhopisové fondy sú vhodné najmä v období pred dôchodkom na ochranu úspor pred výkyvmi trhov. Bežný investor takúto investíciu ani nezaregistruje, keďže fondy bežne obsahujú desiatky až stovky dlhopisov. O tituloch s najväčším podielom informujú dôchodkové spoločnosti v mesačných správach.

Pre sporiteľov táto zmena predstavuje minimálnu úpravu bez viditeľného vplyvu na chod 2. piliera alebo ich úspory. „Táto zmena má za cieľ umožniť bezpečné a zodpovedné investovanie dôchodkových úspor do verejnoprospešných projektov, ktoré majú prínos pre spoločnosť,“ dodáva Ďurkovič.

Účasť v 2. pilieri zostáva podľa neho výhodná vďaka dlhoročnému zhodnocovaniu úspor, možnosti výberu nasporenej sumy pri odchode do penzie a dedičnosti úspor, čo štátny 1. pilier neposkytuje.