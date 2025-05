Dôchodky na Slovensku. Čaká nás veľmi skoro osud Grécka?

Dáta bez pátosu upozornili na alarmujúce čísla o Slovensku z Eurostatu. „Starobný alebo invalidný dôchodok u nás poberá 55 percent ľudí vo veku 50 až 74 rokov,“ píšu v príspevku na sociálnej sieti Facebook s tým, že v Európskej únii je priemer 45 percent.

Čo potrebuje Slovensko?

Analytici priblížili, že o jednu pätinu viac ako priemerne v EÚ u nás veľká skupina ľudí poberá invalidný, predčasný či riadny starobný dôchodok. „Okrem toho, že na rozdiel od EÚ poberajú dávku zo systému – od štátu, oni aj menej alebo vôbec nepracujú, pričom mnohí nemôže, ale mnohí by aj mohli,“ doplnili.

Slovensko podľa analytikov potrebuje opak. „Musíme byť na opačnej strane grafu, kde je Dánsko alebo Grécko, lebo EÚ chceme dobiehať, keďže zaostávame,“ zdôraznili a varujú, že nás čaká veľmi skoro osud Grécka a nie Dánska, ktoré je tam preto, že tam ľudia odchádzajú do dôchodku v 67 rokoch a sú oveľa zdravší.

Mnohí Gréci o dôchodky prišli

Grécko je tam podľa analytikov preto, že takmer skrachovalo a o dôchodky mnohí prišli a dnes musia pracovať. „Ich 33 percent poberateľov podpory či dávok vo vekovej skupine 50- až 74-ročných oproti naším 55 percentám, by znamenalo, že 350-tisíc obyvateľov Slovenska by nedostalo dávku či dôchodok, ktorí ju v súčasnosti poberajú. Nie, že by si nezaslúžili (silný štát), ale preto, že ‚slabý‘ štát na to nemá, nebude mať,“ dodali analytici.