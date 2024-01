Poslanci budú čoskoro rokovať o významnej daňovej zmene, ktorá môže podporiť stavebný sektor na Slovensku

Poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Marián Viskupič predložil do parlamentu návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý môže na Slovensku naštartovať investície do budov.

To by malo podľa opozičného poslanca pozitívny vplyv na stavebný sektor a s rastom stavebného sektora možno očakávať aj vyššie príjmy do štátneho rozpočtu.

Parlament sa bude týmto návrhom zaoberať na schôdzi, ktorá sa začne 30. januára tohto roka. Ak poslanci novelu zákona schvália, bude sa uplatňovať od 1. januára 2025.

Zmeny, ktoré prináša novela

Novelou daňového zákona by sa zrušila odpisová skupina 6, rámci ktorej sa majetok odpisuje 40 rokov. Položky z doterajšej 6 odpisovej skupiny by sa presunuli do odpisovej skupiny 5, na ktorú sa vzťahuje 20-ročné obdobie odpisovania. Ide teda o skrátenie obdobia odpisovania pre majetok z doterajšej 6 odpisovej skupiny zo 40 na 20 rokov.

Ďalšou zmenou je zvýšenie hranice, nad ktorú sa hmotný majetok, nehmotný majetok a technické zhodnotenie rôznych druhov majetku považuje na účely zákona za majetok, ktorý je odpisovaný podľa zákona o dani z príjmov, a to z doterajších 1 700 eur, resp. 2 400 eur na 3 000 eur.

„Suma 1 700 eur sa nezvyšovala už vyše dekády a ešte aj toto zvýšenie spred dekády bolo iba minimálne v porovnaní s východiskovým stavom 50-tisíc Sk v roku 2004, kedy nadobudol tento zákon účinnosť. Ide teda o reakciu na inflačné posuny za toto obdobie,“ uviedol poslanec za SaS.

Krok k zvýšeniu investícií do majetku

Skrátenie obdobia odpisovania zo 40 na 20 rokov je podľa Viskupiča krokom k zatraktívneniu podnikateľského prostredia a k zvýšeniu investícií do majetku, ktorý je doteraz v odpisovej skupine 6. Ide o budovy, resp. o väčšinu budov.

„Investície do hmotného majetku v podobe budov sa stanú pre podnikateľské subjekty návratnejšie a teda aj finančne atraktívnejšie. V prípade mnohých budov používaných na podnikateľské účely sa hovorí o nahromadenom investičnom dlhu,“ upozornil Viskupič.

Z hľadiska daňových príjmov síce na začiatku v dôsledku vyšších odpisov očakáva väčší výpadok príjmov, avšak tento výpadok budú súbežne kompenzovať daňové príjmy z rastu stavebného sektora.

„V úhrne celého obdobia odpisovania bude táto úprava pre štát rozpočtovo neutrálna, keďže ide len o rozloženie daňových príjmov v čase. V období medzi 21 až 40 rokmi budú podľa navrhovanej zmeny daňové príjmy štátu vyššie, akoby boli podľa v súčasnosti platnej úpravy, pretože podľa novej úpravy v tomto období už odpisy nebudú možné,“ dodal poslanec za SaS.