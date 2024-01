Zaťaženie malých podnikov pri DPH sa zníži, rozšíria sa možnosti využívať oslobodenie od dane

Zaťaženie malých podnikov súvisiace s dodržiavaním zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) sa zníži. Malý podnik bude mať možnosť využívať oslobodenie od dane aj v inom členskom štáte, ako v členskom štáte, v ktorom je usadený, ak bude spĺňať ustanovené podmienky.

Novela zákona o DPH

Súčasne s využitím tohto oslobodenia v členskom štáte, v ktorom malý podnik nie je usadený, sa ukladajú dotknutému podniku viaceré povinnosti administratívnej povahy. Vyplýva to z návrhu novely zákona o DPH, ktorý schválila vláda.

Upraví sa aj spôsob skončenia využívania oslobodenia od dane malým podnikom. Zásadným spôsobom sa tiež upravia skutočnosti, na základe ktorých sa tuzemská zdaniteľná osoba a zahraničná zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane. Potrebné je tiež upraviť práva a povinnosti platiteľov dane, ktorí si nesplnili zákonnú registračnú alebo oznamovaciu povinnosť.

Samozdanenie pri dovoze do tuzemska

Nastavujú sa aj podmienky a pravidlá uplatňovania samozdanenia pri dovoze tovaru do tuzemska tak, aby tento inštitút mohli od 1. januára 2025 uplatňovať vybraní platitelia dane, ktorí dávajú dostatočné materiálne záruky o ich spoľahlivosti.

Ide o platiteľov dane so sídlom v tuzemsku, ktorí majú účinný štatút schváleného hospodárskeho subjektu (AEO) podľa colných predpisov, ako aj platiteľov dane so štatútom AEO, ktorí dovážajú do tuzemska tovar v rámci centralizovaného colného konania. Z pohľadu platiteľa dane pôjde oproti súčasnému stavu o cash-flow neutrálne riešenie.