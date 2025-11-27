Starnutie populácie ovplyvní dôchodkový systém aj verejné financie

S klesajúcou pôrodnosťou a zvyšujúcou sa strednou dĺžkou života sa zvyšuje podiel starších ľudí v spoločnosti. To bude mať zásadný vplyv na udržateľnosť dôchodkového systému, zdravotnú starostlivosť a trh práce. S prípravou na finančne zabezpečenú starobu preto treba začať čo najskôr.
Za posledných 25 rokov sa na Slovensku zvýšila priemerná dĺžka života o sedem rokov a táto tendencia pokračuje. Súčasní mladí ľudia tak majú reálne vyhliadky na dosiahnutie veku osemdesiat a viac rokov.
Len 25 % Slovákov si buduje svoju finančnú budúcnosť aktívne. Na druhej strane, až 56 % je presvedčených, že ak sa aj dožijú viac ako osemdesiat rokov, nebudú mať dostatok peňazí. To sú výsledky z medzinárodného prieskumu skupiny NN na tému dlhovekosti.
So šetrením na dôchodok treba podľa odborníkov začať prakticky hneď od prvého zamestnania. Najrozumnejšie je, ak si na penziu sporíte prostredníctvom všetkých troch dôchodkových pilierov. Sporenie v prvom pilieri (priebežnom) je ideálne doplniť aj o starobné dôchodkové sporenie (druhý pilier v DSS) a doplnkové dôchodkové sporenie (tretí pilier v DDS).
Rastúci počet dôchodcov oproti prispievateľom vyvoláva potrebu úprav v systéme. Jedným z opatrení je postupné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, ako je napríklad systém tzv. dôchodkového automatu na Slovensku. Tento mechanizmus upravuje vek odchodu do dôchodku na základe strednej dĺžky života.
Okrem zvyšovania dôchodkového veku je dôležité podporiť dlhšie zamestnanie starších ľudí. Predpokladá sa, že podiel ekonomicky aktívnych ľudí vo veku 55 a viac rokov sa do roku 2035 zvýši.
Na zabezpečenie primeranej úrovne sociálneho zabezpečenia v starobe je potrebné podporovať doplnkové dôchodkové sporenie, zvyšovať finančnú gramotnosť obyvateľstva, implementovať programy aktívneho starnutia a prispôsobovať pracovné podmienky potrebám starších zamestnancov.
Príprava na finančne zabezpečenú starobu
S prípravou na dôchodok je najlepšie začať čo najskôr, teda ihneď s prvým zamestnaním. Druhý a tretí pilier ponúka možnosť dôchodkového sporenia prostredníctvom osobného dôchodkového účtu. Veľkou výhodu je, že na sporenie v treťom pilieri môže účastníkovi prispievať aj zamestnávateľ. Takisto treba myslieť na to, že zodpovednosť za finančné plánovanie sa nekončí odchodom do dôchodku. Ak necháme peniaze pracovať aj na dôchodku, môžeme docieliť citeľný rozdiel v kvalite života.
Nechajte si vypracovať osobný finančný plán
Nenechajte nič na náhodu. Osobný finančný plán zmapuje vašu aktuálnu finančnú situáciu a vypočíta, koľko peňazí budete potrebovať na dôchodku. Odborníci radia, že na dôchodku budete potrebovať 65 %-nú mieru náhrady vášho priemerného celoživotného príjmu. Spoločne s finančným agentom si naplánujte, ako sa počas aktívneho pracovného života dopracovať k požadovanej sume.
Pre viac informácií o dôchodkovom sporení navštívte stránku www.nn.sk.
