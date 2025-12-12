Platy na Slovensku rastú svižným tempom, šesť odvetví však trápi nedostatok zamestnancov

Mzdy na Slovensku si v októbri udržali náskok pred infláciou, čo väčšine odvetví prinieslo aj reálny rast príjmov. Podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR rástli nominálne mzdy vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach, pričom ich dynamika sa pohybovala od 2,1 percenta v predaji motorových vozidiel až po 8,9 percenta v reštauráciách a pohostinstvách.
Gastroprevádzky
Najsilnejší reálny rast dosiahli práve gastroprevádzky, kde mzdy medziročne stúpli o päť percent, kým na druhej strane sa trhové služby a predaj vozidiel ocitli v poklese reálnych miezd o 1,5 percenta. Nad úrovňou troch percent rástli reálne mzdy aj v maloobchode a stavebníctve. Za desať mesiacov roka 2025 sa nominálne mzdy zvýšili vo všetkých sledovaných odvetviach a deväť z nich zaznamenalo aj reálny rast.
Najslabší vývoj vykázali opäť vybrané trhové služby s poklesom o 1,5 percenta, kým najvýraznejší rast takmer o päť percent pripadol na reštaurácie a pohostinstvá.
Situácia v zamestnanosti zostáva zložitejšia
Úrad zároveň upozorňuje, že zatiaľ čo mzdy rastú svižným tempom, situácia v zamestnanosti zostáva zložitejšia. V októbri medziročne ubudlo zamestnancov v šiestich odvetviach, najmä vo veľkoobchode, ktorý prišiel o 3,3 percenta pracovných miest.
Poklesy zaznamenali aj maloobchod, stavebníctvo, priemysel, doprava so skladovaním a vybrané trhové služby. Naopak, viac zamestnancov pribudlo v reštauráciách a pohostinstvách, kde ich počet stúpol o 4,1 percenta, ďalej v ubytovaní, predaji a oprave vozidiel a v odvetviach informácií a komunikácie.
Trend mierneho poklesu zamestnanosti pokračoval aj v súhrne za obdobie január až október, hoci polovica odvetví si medziročne polepšila. Najrýchlejší rast pracovných miest evidovalo ubytovanie s tempom 2,2 percenta, klesajúci vývoj najvýraznejšie zasiahol veľkoobchod a dopravu so skladovaním, kde úbytok nepresiahol dve percentá.
Slabší dopyt
Analytik 365.bankTomáš Boháček potvrdzuje, že vývoj miezd a zamestnanosti sa stále nesie v znamení dvoch rozdielnych dynamík. „Mzdy rástli aj v októbri rýchlejšie než inflácia, čo u väčšiny odvetví zabezpečilo reálny rast príjmov,“ povedal pre SITA Boháček. Zároveň však upozorňuje, že slabší dopyt brzdí niektoré časti ekonomiky.
„Výnimkou sú len segmenty, ktoré už dlhšie zápasia so slabším dopytom, najmä trhové služby a predaj vozidiel,“ doplnil. Firmy podľa neho ostávajú opatrné najmä tam, kde tržby stagnujú, čo sa prejavuje aj na vývoji pracovných miest.
„Zamestnanosť však v mnohých odvetviach pokračuje v miernom ústupe. Do konca roka a začiatku 2026 možno očakávať pokračovanie tohto dvojrýchlostného trendu, mzdy budú ešte pár mesiacov rásť solídnym tempom, no zamestnanosť skôr stagnovať či mierne klesať,“ dodal Boháček, pričom najväčší tlak bude podľa neho pokračovať v obchodne orientovaných odvetviach a v priemysle.