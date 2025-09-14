Platy majú zmrazené, no príjmy im pribúdajú. Blanár vysvetľoval, prečo si ministri opäť polepšia

Blanár pripomenul, že štát ide v rámci konsolidácie šetriť v objeme 1,3 miliardy eur.
MZV: Zasadnutie Rady predsedov VZ OSN
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár počas slávnostného prijatia Bratislavskej deklarácie v rámci zasadnutia Rady predsedov Valného zhromaždenia (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) - UNCPGA (UN Council of the Presidents of the General Assembly) v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Bratislava, 9. apríl 2025. Foto: archívne, SITA/MZV
V dôsledku zlého hospodárenia predchádzajúcich vlád majú ministri na rozdiel od poslancov zmrazené platy už dva alebo tri roky. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to povedal minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Pripustil však, že majú aj paušálne náhrady, ktoré sa odvíjajú od výšky priemernej mzdy.

Tie však podľa neho nie sú plat. Práve pre paušálne náhrady sa však príjem ministrov od apríla budúceho roku zvýši. „Poďme o tom diskutovať, či aj v tomto môžme niečo urobiť. Treba však povedať jedným dychom iné, že zároveň sa zvyšuje zdanenie platov ústavných činiteľov,“ zdôraznil Blanár. Pripomenul pritom, že štát ide v rámci konsolidácie šetriť v objeme 1,3 miliardy eur.

Podľa predsedu opozičného KDH Milana Majerského celá opozícia navrhla zmrazenie platov ústavných činiteľov. „A toto by bol dobrý príklad aj pre bežného občana,“ skonštatoval. Zároveň doplnil, že 57 percent konsolidácie budú znášať občania, samosprávy, živnostníci a zamestnávatelia. Vláda bude konsolidáciu znášať na úrovni 27 percent a zvyšných 16 percent sa týka plošných energodotácií. „Tých 27 percent je len ilúzia, je to fantómové riešenie,“ vyhlásil Majerský.

