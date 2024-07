Letné búrky aj krúpy majú často devastujúce následky, odborníci apelujú na zabezpečenie majetku vhodným poistením

Letné mesiace sú obdobím, keď sa väčšina ľudí teší na teplé a slnečné počasie, dovolenky pri vode a rodinné výlety. Avšak toto obdobie prináša aj nevyspytateľné letné búrky, ktoré môžu spôsobovať značné škody na majetku a predstavovať riziko pre ľudské životy.

A v tomto roku ich už bolo niekoľko, čo sa odrazilo aj na škodách na majetku ľudí. Odborníci nie raz apelujú na zabezpečenie si majetku vhodným poistením. Napríklad Allianz – Slovenská poisťovňa hlási výrazný nárast škôd po živloch.

Prehodnotenie poistných zmlúv

Celková výška nákladov za tieto škody len za prvých šesť letných týždňov presiahla 5 miliónov eur, čo je takmer rovnaká suma, akú poisťovňa Allianz svojim klientom vyplatila za živelné škody za celý rok 2022. Až polovicu týchto škôd spôsobila povodeň a záplava.

Druhým najničivejším živlom je krupobitie, ktoré zapríčinilo tretinu všetkých živelných škôd. Aby bola škoda krytá v plnom rozsahu, je potrebné, aby bol majetok správne poistený. Podpoistenie je totiž najčastejšia chyba pri poistení nehnuteľnosti.

„Odporúčame klientom, aby si prehodnotili svoje poistné zmluvy a upravili výšku poistnej sumy tak, aby pokrývala reálnu hodnotu ich majetku. V prípade škody na podpoistenej nehnuteľnosti im totiž poisťovňa bude môcť vyplatiť len pomernú časť škody podľa úrovne podpoistenia,“ konštatuje hovorkyňa Allianzu Lucia Strnad Muthová.

Štatistiky škodovosti

Globálne otepľovanie a klimatické zmeny sa v posledných rokoch významnejšie prejavujú aj v štatistikách škodovosti a kedysi pre nás nezvyčajné prírodné živly, ako tornádo či zemetrasenie, sa už objavujú aj u nás. Podľa vyjadrení komerčných poisťovní sa potvrdzuje niekoľkoročný trend, že škody následkom živlov každoročne stúpajú.

Ľudia však na riziká a možnosti, ako sa pred nimi chrániť, nemyslia včas. „Pre mnohých poškodených sa pritom škody šplhajú až do hodnoty celého ich majetku,“ upozorňuje odborný garant pre neživotné poistenie spoločnosti Universal maklérsky dom Pavol Michalec.

Nepoistené bývanie a majetok

Stále sa nájdu takí, čo svoje bývanie a majetok nemajú vôbec poistené a spoliehajú sa na to, že „mne sa to nemôže stať“. Vzhľadom na čoraz častejšie výkyvy počasia a hroziace vysoké škody by už poistenie vlastného majetku malo byť samozrejmosťou, no stále nie je.

„Vždy je potrebné analyzovať riziká, ktoré skutočne hrozia, ako aj rozsah možných škôd z jednotlivých rizík. Napríklad tornádo, požiar alebo povodeň či záplava dokážu majetok zničiť úplne. Voda z vodovodných zariadení, prívalový lejak, silné krúpy, alebo nepriamy úder blesku vždy spôsobia len čiastočné škody,“ vysvetľuje Michalec.

Líšenie jednotlivých ponúk

Ponúk poistných produktov je veľa. Často sa líšia v jednotlivých parametroch, ako napríklad v rozsahoch krytia. Ide však o jeden z najdôležitejších parametrov. Ten, kto sa tomu rozumie, vie povedať aj to, za akých podmienok bude poisťovňa ochotná nehnuteľnosť poistiť a či ju vôbec možno poistiť.

Ak sa budova nachádza v rizikovej oblasti, nemusí to byť jednoduché. „Poistenie spravidla kryje len náhodné škody. Pravidelne sa opakujúca povodeň na tom istom mieste už náhodnou udalosťou nie je,“ povedal Michalec.