Obchodné reťazce podľa analýz pomohli brzdiť infláciu, Slováci míňajú na potraviny viac kvôli nižším platom

Pri minuloročnej vysokej inflácii pomohli reťazce združené v Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) tlmiť infláciu, nakoľko množstvo svojich nákladov nepreniesli na spotrebiteľov, povedal na tlačovej konferencii predseda SAMO Martin Krajčovič.

Ako uviedol, jeho tvrdenie potvrdilo niekoľko analýz, či už Ministerstva financií SR, Protimonopolného úradu SR alebo nezávislých inštitúcií ako INESS alebo Finstat.

Obchodníci brzdili infláciu

Krajčovič informoval, že priemerný rast cien potravín podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahol minulý rok 17,5 %. V predajných sieťach SAMO, ako uviedol predseda, bol podstatne nižší a to na úrovni 13,48 %.

„Vlani, v čase vysokej inflácie, boli naše členské obchodné siete opakovane vystavované podozreniam z nadmerného navyšovania cien. Teraz ale údaje za rok 2023, ale aj 2022, jasne potvrdzujú opak. Navyše, je zrejmé, že svojou cenovou politikou obchodníci vysokú infláciu brzdili,“ doplnil Krajčovič.

Združenie SAMO uviedlo, že k minuloročným výsledkom patril v súvislosti infláciou aj prepad tržieb. Za týmto ukazovateľom stála podľa združenia taktiež úroveň domácej mzdy, ktorá je v porovnaní s EÚ nižšia.

Slováci míňajú na potraviny viac

„Keďže cenová úroveň na Slovensku je zhruba na úrovni priemeru EÚ, ale tunajšie mzdy sú pod ich priemerom, tak zákazníci na Slovensku musia na nákup potravín vyčleniť vyššie percento zo svojho príjmu ako v iných európskych krajinách,“ vysvetlil Krajčovič.

Podľa jeho slov priemerná európska domácnosť minie na potraviny 17,3 % príjmu, kým slovenská domácnosť až 26,3 % príjmu. To spôsobuje aj zvýšené šetrenie slovenských spotrebiteľov na potravinách v porovnaní s priemerom EÚ.

Predseda aliancie ohľadom predpovede inflácie na ďalšie obdobie očakáva pozitívny trend. „Ak sa nič mimoriadne nestane, inflácia bude ďalej klesať, ako sa to deje už v súčasnosti a v krátkom čase by mohlo pri niektorých skupinách tovarov dôjsť až k deflácii, čiže medziročnému zníženiu cien,“ dodal Krajčovič s tým, že intervencie vlády do maloobchodu by boli škodlivé.

Vláda si má brať príklad z úspešných krajín

Podľa neho by sa nemali prijímať nesystémové či voči obchodu reštriktívne opatrenia. V opačnom prípade by následkom mohol byť skokový nárast cien, zníženie odberu produkcie od domácich producentov.

„Preto veríme, že budeme rozvíjať spoločnú konštruktívnu diskusiu s vládou SR, a to výlučne na základe dát a nie emócií,“ uviedol Krajčovič. Zástupcovia obchodu prostredníctvom predsedu vyjadrili presvedčenie, že ak chce vláda priaznivo ovplyvniť situáciu v obchode a v cenovom vývoji, najmä potravín, mala by si brať príklad z úspešných krajín.

Teda sústrediť svoje úsilie najmä do celkového zlepšovania podnikateľského prostredia, do masívnej podpory domácich producentov, konsolidácie systému DPH, ako aj zaviesť adresnú pomoc najohrozenejším skupinám obyvateľstva, povedal na záver Krajčovič.