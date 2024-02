Oživenie ekonomiky bude len postupné, RRZ očakáva pre vysoký počet žiadostí o predčasný dôchodok pokles zamestnanosti

Slovenská ekonomika by v prvom štvrťroku mala mierne vzrásť. Analytici Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) odhadujú, že tempo rastu bude 0,5 % medzikvartálne.

„Je to rovnako ako naša decembrová prognóza,“ uvádzajú analytici. HDP vzrastie podľa nich hlavne vďaka vývoju mierne oživenej spotreby domácností a exportnej výkonnosti. Zamestnanosť by mala z dôvodu odchodov do dôchodku klesnúť. Na celý tento rok predpokladá rada rast HDP o 2,1 %, rovnako ako v predošlej prognóze.

Výdavky by mali opäť začať rásť

Inflácia v januári výrazne spomalila, čo pri rastúcich mzdách a príjmoch bude podľa rady podporným impulzom pre spotrebu domácností. Pretrvávajúci nárast spotrebiteľskej dôvery v posledných mesiacoch naznačuje, že výdavky by mali opäť začať rásť.

Rast spotreby domácností v prvom štvrťroku tohto roka by mal byť kladný, ale nepatrne miernejší oproti poslednej prognóze RRZ. Hlavne pre slabšie tržby zo záveru minulého roka, ktorý sa prelieva aj do začiatku tohto roka.

Po poklese v minulom roku by sa mala oživiť exportná výkonnosť priemyslu. Naznačujú to prvé signály z prieskumov aktivity a predikcie zahraničných inštitúcií. Oživenie by malo byť spôsobené najmä globálne nižšou infláciou a rastúcimi mzdami.

Očakávaný pokles zamestnanosti

„Odhadujeme aj mierny rast investícií, ktorý je ťahaný oživením dôvery v stavebníctve a celkovo v súkromnom sektore. Z dôvodu nižšej inflácie je v prvom štvrťroku odhadovaný vyšší reálny rast vládnej spotreby,“ konštatujú analytici RRZ.

Na začiatku tohto roka očakáva rada pokles zamestnanosti, najmä z dôvodu vysokého počtu žiadostí o predčasný dôchodok na konci minulého roka.

„Zamestnávatelia pravdepodobne nedokážu tak rýchlo doplniť stavy zamestnanosti. Takáto strata pracovnej sily je štrukturálnym problémom, ktorý robí našu ekonomiku menej výkonnou a konkurencieschopnou. Pokles zamestnanosti bude sprevádzaný poklesom celkovej pracovnej sily, nie nárastom nezamestnanosti,“ uzavrela rada.