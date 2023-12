Deficit štátneho rozpočtu by mal byť v roku 2024 nižší ako v aktuálnom roku, no zároveň platí, že sa nebude siahať na dosiahnutý sociálny štandard. V diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy to uviedol predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).

Nechcel zachádzať do detailov, no zdôraznil že rozpočet napĺňa ciele dohodnuté s Európskou komisiou, a tiež podľa Fica spĺňa i konsolidačné ciele. Zdôraznil, že po voľbách dostali do rúk najhoršie verejné financie v eurozóne.