Konsolidačný výsledok môže byť veľká nula, podľa KDH bude vláda šiť horúcou ihlou aj rozpočet verejnej správy

Predstava vlády ako konsolidovať verejné financie je podľa KDH skôr plán na prelievanie peňazí z jedného vrecka do druhého, aj to veľmi neefektívne a s neistým výsledkom.

Získajú dve miliardy, minú jednu

„Kým novými reštriktívnymi opatreniami chce kabinet Roberta Fica budúci rok získať takmer dve miliardy eur, na vlastné balíčky ide minúť takmer jednu miliardu eur. Úmysel konsolidovať v roku 2024 verejné financie o 0,5 percenta HDP razom stráca akúkoľvek dôveryhodnosť,“ varuje poslanec a ekonomický expert KDH Jozef Hajko.

KDH upozorňuje, že ak vláda zotrvá pri svojich zámeroch a budúci rok ponechá neadresne zastropované ceny zemného plynu pre domácnosti na súčasnej úrovni, bude na to potrebovať zhruba ďalšiu jednu miliardu eur.

Grécka cesta bankrotu

„Matematika je jasná. Ak tak spraví, konsolidačný výsledok bude veľká nula,“ konštatuje Hajko. Minister financií Ladislav Kamenický tak podľa Hajka potvrdzuje, že zadlženie Slovenska bude ďalej rásť.

„Obávame sa, že táto budúcnosť začne plynúť až po skončení funkčného obdobia súčasnej vlády. S výsledkom po nás potopa, so všetkými dôsledkami vrátane zvýšenia rizika nastúpenia na grécku cestu bankrotu,“ pokračuje Hajko.

Zahatali zvýšenie príjmov do štátnej pokladnice

Kresťanskí demokrati považujú za zlú správu pre ekonomiku aj avizované dvíhanie daní z príjmu, opätovné uplatnenie predpísanej dane z príjmu aj pre stratové firmy, väčšie daňové zaťaženie dividend či uvalenie bankového odvodu priamo na zisk bánk.

„Firmy a živnostníkov nepoteší zvyšovanie odvodov, hoci zaťaženie je už teraz nadpriemerne vysoké. Týmto spôsobom vláda podviaže ekonomickú aktivitu a tým si zahatí zvýšenie príjmov do štátnej pokladnice zdravým spôsobom,“ myslí si Hajko. Skritizoval aj plytvanie na neadresnú pomoc pre majiteľov hypotekárnych úverov.

Vstup do rozpočtového provizória

KDH si počká ešte na návrh rozpočtu verejnej správy na budúci rok.

„No už teraz je zrejmé, že vláda bude šiť horúcou ihlou ďalej. V takomto prípade by pre Slovensko bolo lepšie vstúpiť po 1. januári do rozpočtového provizória. Ak by sa mal prístup vlády zmeniť, toto riziko by bolo vhodné podstúpiť,“ uzatvára Hajko.