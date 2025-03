Nová eurosmernica má posilniť rozpočtové inštitúcie, zvýši sa tak kontrola nad verejnými financiami

Podobne ako na Slovensku od roku 2012 pôsobí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), má až 28 európskych krajín zriadenú nezávislú rozpočtovú inštitúciu.

Tieto fiškálne inštitúcie podporujú fiškálnu disciplínu, dlhodobú udržateľnosť a dôveryhodnosť verejných financií tým, že nezávisle hodnotia fiškálnu politiku vlády a robia vlastné fiškálne a makroekonomické prognózy.

Ako skonštatoval predseda RRZ Ján Tóth, nezávislé fiškálne inštitúcie znižujú priestor pre vlády na skresľovanie informácií o verejných financiách, čím zvyšujú transparentnosť a eliminujú informačnú asymetriu medzi vládou a verejnosťou.

Kľúčové body eurosmernice

Rada EÚ sa rozhodla posilniť ich pozíciu cez smernicu, ktorú členské štáty majú transponovať do národnej legislatívy do konca tohto roka. Kľúčové body smernice zahŕňajú potrebu nezávislosti inštitúcie, transparentný proces menovania členov na základe odborných spôsobilostí a zabezpečenie stabilného financovania. Fiškálne inštitúcie by mali mať včasný prístup k informáciám potrebným pre plnenie svojich úloh.

Smernica tiež nariaďuje posilniť postavenie fiškálnych inštitúcií pri tvorbe makroekonomických prognóz použitých v rozpočte. RRZ by mala byť jedným z členov výborov hodnotiacich tieto prognózy, pričom jej názor by nemohol byť prehlasovaný.

Nové úlohy pre fiškálne inštitúcie

Nové úlohy pre fiškálne inštitúcie zahŕňajú vyhodnocovanie výdavkových limitov a hodnotenie makroekonomických predpokladov strednodobých plánov. Vlády by mali dodržiavať princíp „dodržuj alebo vysvetľuj„, kde by mali do dvoch mesiacov vysvetliť svoj postoj, ak nesúhlasia so stanoviskom fiškálnej rady.

Smernica ukladá, aby nezávislé fiškálne inštitúcie podliehali pravidelným externým hodnoteniam. „Hoci náš Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti neobsahuje povinnosť pravidelného externého hodnotenia RRZ, z vlastného podnetu rady sa tak udialo v roku 2019, keď hodnotiacou inštitúciou bola OECD,“ skonštatoval Tóth.

Novelizácia Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti

Keďže RRZ je zriadená ústavným zákonom, najvhodnejším a legislatívne korektným spôsobom, ako smernicu transponovať do našej legislatívy, by bola podľa Tótha novelizácia Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

„Takáto novelizácia by zároveň mohla vyriešiť potrebu modernizácie dlhovej brzdy obsiahnutej v ústavnom zákone, ktorá bola predložená už v roku 2020, no opakovane zostala zaseknutá v parlamente,“ dodal Tóth.