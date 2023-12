NBS nevidí dôvod na zmenu kapitálového vankúša, ľudí od zadlžovania sa odrádzajú zvýšené úroky

Národná banka Slovenska (NBS) nevidí dôvod na zmenu proticyklického kapitálového vankúša ani v ďalšom štvrťroku. Ostáva tak na úrovni 1,5 %. V nasledujúcom období sa dá podľa banky očakávať, že finančný cyklus ostane vo fáze ochladenia.

Pokles dopytu po úveroch

Tá sa bude prejavovať miernym rastom úverov a nižšou ochotou zadlžovať sa. Trend ochladzovania by však už nemal byť tak výrazný ako v uplynulých štvrťrokoch. Podnetom pre rozpúšťanie vankúša by boli podľa centrálnej banky zvýšené straty z úverov, ktoré by si vyžiadali tvorbu opravných položiek nad úrovňou ich bežnej tvorby.

Dopyt po úveroch ostáva podľa NBS mierny, úvery domácnostiam však už ďalej nespomaľujú. Ľudí od výraznejšieho zadlžovania sa odrádzajú predovšetkým zvýšené úroky. Za spomalením stojí najmä pokles dopytu po úveroch.

Nie je dôvod vankúš zvyšovať ani znižovať

Ceny nehnuteľností tak pokračujú v poklese. Rast úrokov sa však tak pri úveroch domácnostiam a aj podnikom spomalil. Úvery podnikom zaznamenali v uplynulých mesiacoch už len slabé zmiernenie rastu. Bankám sa podľa NBS darí dosahovať dobrý zisk a zvýšila sa aj ich kapitálová sila.

„V tejto fáze finančného cyklu preto nie je potrebné ďalšie zvýšenie miery proticyklického kapitálového vankúša. Na druhej strane nie sú dôvody tento kapitálový vankúš ani znížiť, keďže riziká naakumulované v portfóliách bánk v minulých rokoch ostávajú prítomné,“ konštatuje národná banka.

Zároveň podiel zlyhaných úverov sa zásadne nemenil a tvorba opravných položiek ostáva na predpandemickej úrovni.